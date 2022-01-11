Також політик розпорядився не допустити виведення капіталу за кордон. Такі заяви Токаєв зробив 11 січня у ході засідання у Мажилісу – нижньої палати казахського парламенту.

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Мораторій на підвищення діятиме до 2027 року

Токаєв наголосив, що питання заробітку політиків та чиновників – одне з тих, які активно обговорювало наприкінці 2021 року суспільство. Мовиться про урядовців, депутатів та очільників міських адміністрацій (акимів). З огляду на те, що вони отримують "достатні" зарплати, президент оголосив 5-річний мораторій на їхнє підвищення.

Президент заявив про ризики виведення капіталу

Крім цього, Токаєв заговорив про ризики, пов'язані із введенням у країні надзвичайного стану. Він вважає, що існує загроза виведення капіталу окремих фінансових промислових груп за кордон. Зробити це можуть, мовляв, укладаючи "фіктивні договори". Політики стверджує, що вже зафіксували рухи на рахунках певних людей.

Аби запобігти "необґрунтованому виведенню грошей з Казахстану", Токаєв звернувся до Нацбанку та Агентств з фінансового моніторингу та регулювання фінринків.

Він доручив їм забезпечити чітке спостереження, перевірку та контроль ризикованих транзакцій.

Токаєв взявся за оточення Назарбаєва

Касим-Жомарт Токаєв наголосив, що у Казахстані з'явилися верства дуже багатих людей – навіть за міжнародними мірками. Через це їм тепер доведеться "ділитися з народом" й "допомагати не регулярній основі". Цій заяві передував скандал з донькою Назарбаєва – його попередника. Алія вивела з країни декілька сотень мільйонів доларів. Після цього Токаєв доручив припинити роботу компанії "Оператор РОП", яку з нею пов'язують.

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