За виведені гроші донька відомого політика Казахстану купила нерухомість у Лондоні та Дубаї, а також літак. Про це стало відомо завдяки позову Назарбаєвої щодо своїх радників.

До теми Багатії Казахстану, серед яких і родичі Назарбаєва, втратили понад 3 мільярди доларів

Молодша дочка Назарбаєва вивела з країни понад три сотні мільйонів доларів

У 2006 році Алія Назарбаєва нібито продала частину пакетів акцій, що були в її розпорядженні та отримала за них близько 325 мільйонів доларів. Скориставшись послугами фінансових консультантів, вона заснувала фонд у Ліхтенштейні та довірила своїм радникам 150 мільйонів доларів,

– мовиться у повідомленні.

Після виведення коштів, Алія Нарарбаєва купила:

маєток на півночі Лондона в елітному районі Гайґейт за 8,75 мільйона фунтів стерлінгів з метою отримання посвідки на проживання у Великій Британії;

будинок в Дубаї за 14 мільйонів доларів;

літак Bombardier Challenger за 18 мільйонів фунтів стерлінгів.

Про ці придбання стало відомо, завдяки тому, що вона подала позов до суду проти двох фінансових консультантів, які допомагали їй розпоряджатись коштами.

Дочка політика звинуватила консультантів у нечесності

Алія Нарарбаєва подала в суд на консультантів у суд зі звинуваченнями у:

нечесності;

незаконному привласненні коштів;

змові з метою шахрайства;

порушення фідуціарних обов'язків (мовиться про поняття англосаксонського права, яке регламентує обов'язки довіреної особи);

безпідставному збагаченні.

Зокрема там фігурувала сума в 165 мільйонів фунтів стерлінгів, з яких радники нібито недобросовісним шляхом отримували додатковий прибуток. Згодом сторони залагодили конфлікт конфіденційною угодою.

Зверніть увагу! За час протестів зменшилися статки середньої доньки Нурсултана Назарбаєва – Дінари та її чоловіка Тимура Кулібаєва, а також Михаїла Ломтадзе та В'ячеслава Кіма, що керують компанією Kaspi.kz. Зокрема мовиться про суму в понад 3 мільярди доларів.

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