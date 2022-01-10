За выведенные деньги дочь известного политика Казахстана купила недвижимость в Лондоне и Дубае, а также самолет. Об этом стало известно благодаря иску Назарбаевой в отношении своих советников.
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Младшая дочь Назарбаева вывела из страны более трех сотен миллионов долларов
В 2006 году Алия Назарбаева якобы продала часть пакетов акций, что были в ее распоряжении и получила за них около 325 миллионов долларов. Воспользовавшись услугами финансовых консультантов, она основала фонд в Лихтенштейне и доверила своим советникам 150 миллионов долларов,
– говорится в сообщении.
После вывода средств, Алия Нарарбаева купила:
- особняк на севере Лондона в элитном районе Хайгейт за 8,75 миллиона фунтов стерлингов с целью получения вида на жительство в Великобритании;
- дом в Дубае за 14 миллионов долларов;
- самолет Bombardier Challenger за 18 миллионов фунтов стерлингов.
Про эти приобретения стало известно, благодаря тому, что она подала иск в суд против двух финансовых консультантов, которые помогали ей распоряжаться средствами.
Дочь политика обвинила консультантов в нечестности
Алия Нарарбаєва подала в суд на консультантов в суд с обвинениями в:
- нечестности;
- незаконном присвоении средств;
- сговоре с целью мошенничества;
- нарушение фидуциарных обязанностей (речь идет о понятии англосаксонского права, которое регламентирует обязанности доверенного лица);
- безосновательном обогащении.
В частности там фигурировала сумма в 165 миллионов фунтов стерлингов, из которых советники якобы недобросовестным путем получали дополнительную прибыль. Впоследствии стороны уладили конфликт конфиденциальным соглашением.
Нурсултан Назарбаев и коррупция его семьи: коротко
- Нурсултан Назарбаев был у власти Казахстана почти 30 лет. Его называли отцом нации, ему установили памятники при жизни. Когда вспыхнули протесты, люди требовали отставки его с поста председателя Совбеза и уменьшения его влияния на власть в стране.
- 5 января президент Казахстана Токаев сообщил, что заменит Нурсултана Назарбаева. Люди сбрасывали памятники, которые установили в честь него.
- 9 января спикер Назарбаева заявил, что сам передал полномочия Токаеву и президент его не увольнял. СМИ писали, что Нурсултан Назарбаев бежал из страны. Однако политик заявил, что находится в Казахстане.
- Что касается состояния, то в 2020 году казахстанская служба "Радио Свобода" выяснила, что родственники Назарбаева за последние 20 лет вложили почти 785 миллионов долларов в элитную недвижимость. В частности по меньшей мере в 6-ти странах.
- По данным, имеющимся у Pandora Papers, неофициальная супруга Назарбаева Асель Курманбаева заработала миллионы долларов на секретных офшорных сделках.
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