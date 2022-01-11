Также политик распорядился не допустить выведение капитала за границу. Такие заявления Токаев сделал 11 января в ходе заседания в Мажилисе – нижней палате казахского парламента.

Читайте также На протестах в Казахстане задержали около 10 тысяч человек

Мораторий на повышение будет действовать до 2027 года

Токаев подчеркнул, что вопрос заработка политиков и чиновников – один из тех, которые активно обсуждались в конце 2021 года обществом. Речь идет о чиновниках, депутатах и ​​руководителях городских администраций (акимах). Учитывая, что они получают "достаточные" зарплаты, президент объявил 5-летний мораторий на их повышение.

Президент заявил о рисках выведения капитала

Кроме того, Токаев заговорил о рисках, связанных с введением в стране чрезвычайного положения. Он считает, что существует угроза вывода капитала отдельных финансовых промышленных групп за границу. Сделать это могут, мол, заключая "фиктивные договоры". Политики утверждают, что уже зафиксировали движения на счетах определенных людей.

Чтобы предотвратить "необоснованное выведение денег из Казахстана", Токаев обратился в Нацбанк и Агентство по финансовому мониторингу и регулированию финрынков.

Он поручил им обеспечить четкое наблюдение, проверку и контроль рискованных транзакций.

Токаев взялся за окружение Назарбаева

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в Казахстане появились слои очень богатых людей – даже по международным меркам. Поэтому им теперь придется "делиться с народом" и "помогать на регулярной основе". Этому заявлению предшествовал скандал с дочерью Назарбаева – его предшественника. Алия вывела из страны несколько сотен миллионов долларов. После этого Токаев поручил прекратить работу компании "Оператор РОП", которую с ней связывают.

Как Россия воспользовалась протестами в Казахстане – в блоге WTF: смотрите видео