Правительство Казахстана определит список успешных местных компаний и согласует с ними размер ежегодных взносов в фонд. Кроме того, Токаев отметил, что ждет активного участия от людей, которые фактически обладают огромными средствами, однако прячутся в тени.
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Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе,
– заявил президент.
Дочь Назарбаева вывела из Казахстана миллионы
- Алия Назарбаева – младшая дочь Нурсултана Назарбаева вывела из Казахстана несколько сотен миллионов долларов. За эти деньги женщина приобрела поместье в Великобритании, дом в ОАЭ и самолет Bombardier Challenger.
- Муж средней дочери Назарбаева Динары – Тимур Кулибаев также любит Великобританию. Там он построил роскошный дом. Дом расположен на земле, которую когда-то королева Елизавета подарила своему сыну Эндрю по случаю его свадьбы.
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Сообщение "Tengrinews.kz – Новости Казахстана":
Президент Токаев о прослойке людей, "богатых даже по международным меркам".
"Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе. Поэтому правительству предстоит определить круг компаний и согласовать с ними размер ежегодных взносов в фонд. Кроме того, жду активного участия и от тех лиц, которые фактически обладая огромными средствами, находятся в тени. Уверен, фонд может стать еще одним инструментом консолидации общества, который укрепит в гражданах чувство социальной справедливости".