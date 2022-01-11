Правительство Казахстана определит список успешных местных компаний и согласует с ними размер ежегодных взносов в фонд. Кроме того, Токаев отметил, что ждет активного участия от людей, которые фактически обладают огромными средствами, однако прячутся в тени.

Заметьте Казахстан и роковые московские "хотелки": на каждое действие есть противодействие

Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе,

– заявил президент.

Дочь Назарбаева вывела из Казахстана миллионы

Алия Назарбаева – младшая дочь Нурсултана Назарбаева вывела из Казахстана несколько сотен миллионов долларов. За эти деньги женщина приобрела поместье в Великобритании, дом в ОАЭ и самолет Bombardier Challenger.

Муж средней дочери Назарбаева Динары – Тимур Кулибаев также любит Великобританию. Там он построил роскошный дом. Дом расположен на земле, которую когда-то королева Елизавета подарила своему сыну Эндрю по случаю его свадьбы.

Заметьте! Поводом для протестов стало повышение почти в 2 раза цены на сжиженный газ. К слову, цена на него в Казахстане в разы меньше украинской. В то же время Казахстан добывает большое количество собственного газового конденсата и нефти. Впрочем, протесты не утихли даже несмотря на уступки со стороны власти, отставки правительства и снижение цены на газ. Поэтому, похоже на то, что цена на газ стала лишь поводом для протестов, а истинная их причина –прежде всего политическая.

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Сообщение "Tengrinews.kz – Новости Казахстана":

Президент Токаев о прослойке людей, "богатых даже по международным меркам".

"Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе. Поэтому правительству предстоит определить круг компаний и согласовать с ними размер ежегодных взносов в фонд. Кроме того, жду активного участия и от тех лиц, которые фактически обладая огромными средствами, находятся в тени. Уверен, фонд может стать еще одним инструментом консолидации общества, который укрепит в гражданах чувство социальной справедливости".