Прессекретар Токаєва Берік Уалі підтвердив, що президент прибув в Алмати. Він брав участь у засіданні оперативного штабу.

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Також Уалі розповів, що відбулася зустріч із рідними та близькими загиблих співробітників поліції та військових.

Зауважимо, що спочатку офіційної інформації про візит Токаєва в Алмати не було. Однак журналістам це підтверджували джерела у силових структурах та адміністрації президента.

Кортеж Токаєва та гелікоптери

Президентський кортеж помітили на вулицях Алмати. Делегація вирушила до готелю Rixos. Очевидці також діляться відео з великою кількістю цивільних та військових вертольотів над містом.

Військову техніку також помітили й на парковці біля готелю Rixos.

Що відбувається в Казахстані

Масштабні протести в Казахстані виникли 3 січня. Мітингарі вимагали знизити ціну на газ. Вартість блакитного палива пообіцяли знизити, але демонстранти висунули нові політичні вимоги.

Токаєв звернувся до країн ОДКБ. Казахські силовики відмовлялися стріляти у власний народ, тому відкривати вогонь дозволили так званим "миротворцям".

Сам глава держави називав протестувальників "терористами", які нібито намагалися захопити державну владу.

У Казахстані наразі перебуває понад 2 тисячі "миротворців".

Вже 1 січня Токаєв сказав, що ОДКБ почнуть відхід з країни. Триватиме цей процес до 10 днів. За словами політика, ситуація стабілізувалась.

До теми – Ілюзія стабільності: як Токаєв використав казахів для своїх "шкурних" інтересів, Підгорає: