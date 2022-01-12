Однак вже 11 січня Росія отримала принизливий поштовх – "миротворці" ОДКБ повинні покинути Казахстан. Про це в ефірі 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський.

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Піонтковський: Історична подія

За його словами, якщо під впливом еліт, силових структур та китайських друзів, Росія нібито почала виводити свої війська від Казахстану, то це була дійсно історична подія.

Це було перше серйозне зіткнення Китаю і Росії в Центральній Азії,

– наголосив Піонтковський.

Він пояснив, що найкоротший висновок для Росії: вона зрозуміла, що Казахстан – втрачений для неї назавжди і робити там їй більше немає чого.

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Може з'явитися безумець

На думку російського публіциста, може з'явитися якийсь безумець, який почне чинити опір рішенню про виведення військ.

Тільки Володимир Володимирович (Путін – 24 канал) може надати наказ арештувати Токаєва,

– сказав Піонтковський.

Він зауважив, що навіть згідно із тоном пропаганди, вона приголомшена. Однак, ймовірно, пропагандисти отримали наказ – не обурюватися.

Війська ОДКБ у Казахстані: головне

На тлі масових протестів у Казахстані президент країни Касим-Жомарт Токаєв попросив країни Організації Договору про колективну безпеку ввести свої війська.

Після цього Росія почала направляти так званих "миротворців", аби вони виконали свої функції. Невдовзі їм дозволили використовувати зброю для придушення мітингів.

В Казахстані офіційно, за інформацією Кремля, перебувало понад 2 тисячі іноземних "миротворців".

Як заявив Токаєв 11 січня, що війська ОДКБ починають виводити. Процес повинен зайняти до 10 днів.

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