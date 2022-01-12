Однако уже 11 января Россия получила унизительный толчок – "миротворцы" ОДКБ должны покинуть Казахстан. Об этом в эфире 24 Канала рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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Пионтковский: историческое событие

По его словам, если под влиянием элит, силовых структур и китайских друзей Россия якобы начала выводить свои войска от Казахстана, то это было действительно историческое событие.

Это было первое серьезное столкновение Китая и России в Центральной Азии,

– подчеркнул Пионтковский.

Он пояснил, что кратчайший вывод для России: она поняла, что Казахстан – потерян для нее навсегда, и делать там ей больше нечего.

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Может появиться безумец

По мнению российского публициста, может появиться некий безумец, который начнет сопротивляться решению о выводе войск.

Только Владимир Владимирович (Путин – 24 канал) может дать приказ арестовать Токаева,

– сказал Пионтковский.

Он заметил, что даже согласно тону пропаганды, она ошеломлена. Однако, вероятно, пропагандисты получили приказ – не возмущаться.

Войска ОДКБ в Казахстане: главное

На фоне массовых протестов в Казахстане президент страны Касым-Жомарт Токаев попросил страны Организации Договора о коллективной безопасности ввести свои войска.

После этого Россия начала направлять так называемых "миротворцев", чтобы они выполнили свои функции. Вскоре им разрешили использовать оружие для подавления митингов.

В Казахстане официально, по информации Кремля, находилось более 2 тысяч иностранных "миротворцев".

Как заявил Токаев 11 января, войска ОДКБ начинают выводить. Процесс должен занять до 10 дней.

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