Це той самий президент, який за кілька днів до цього на повен голос з екранів телевізорів заявив, що не вестиме жодних перемовин із протестувальниками. Потім наказав силовикам відкривати вогонь по них – без попередження.

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Той самий президент, на совісті якого 164 загиблих. Це лише офіційні дані. Також 8 тисяч затриманих через банальну незгоду з режимом. Токаєв ввів режим надзвичайного стану. Він назвав протестувальників терористами.

Такі повідомлення щогодини лунають у Казахстані з усіх радіоприймачів. Що це якщо не цинізм? Спочатку намагатися втопити протест у крові, а потім оголошувати за ними жалобу.

Токаєв попросив допомоги в ОДКБ

Ба більше, зрозумівши що сам із тим повстанням він може не впоратись, Токаєв покликав на допомогу союзників, так званих миротворців. Якщо говорити офіційною мовою, тих кого кличуть ОДКБ.

У такий спосіб до Казахстану за лічені дні прибуло майже 2,5 тисячі військових із країн-членкинь Організації договору про колективну безпеку. Це такий аналог НАТО чи то Радянського союзу 2.0. Це вже як вам більше подобається.

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Вони мали б реагувати на зовнішні загрози, але чомусь вирішили розв'язувати внутрішні проблеми. Щоб виправдати себе, нічого кращого не вигадали, як сказати, що керують "бунтом" із-за кордону. Тоді все логічно.

Путін навіть каже "у себе вдома". Цікаво, а домом йому Казахстан став після чого? Після того, як туди прибуло понад 1,5 тисячі російських військових?

Чи можуть тепер називати його домом Білорусь, Вірменія, Киргизстан і Таджикистан, які направили лише по 100 – 150 своїх військових? Питання, звісно, риторичне.

Логічне питання, яке на цьому етапі виникає особисто у мене те, чи здогадується Токаєв про те, що запросити до себе військових з інших країн, особливо з Росії було набагато простіше, ніж потім їх звідти вивести.

Путінські "миротворці" засиділись

Зокрема, уже повідомляють, що путінські так звані миротворці взяли під контроль стратегічні об'єкти. Якщо спочатку сам глава Кремля бив себе кулаками в груди й говорив, що вони підуть щойно їх попросять. Це вже пізніше виправився і сказав, що будуть стільки – скільки потрібно.

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Хіба що не уточнив кому – Токаєву чи прем'єру Вірменії Ніколу Пашиняну, який неочікувано отримав шанс відчути себе важливою персоною. Саме він зараз керує по факту цією інтервенцією, очоливши армію ОДКБ, або ж простіше кажучи армію Путіна.

Зважаючи на це все і виникає у мене таке передчуття, що у ці самі перші 10 днів Нового року історично тюркський Казахстан, програв "русскому миру".

Путін отримав 2 ручних диктаторів – Олександра Лукашенка і Токаєва.

Казахи не знали демократію 30 років

Чого ж бо тоді казахи не сиділи собі мирно? Подумаєш, підвищилася ціна газу з 3,5 до 7 гривень. Хочете, як у нас 20? Може сказати хтось із вас.

Я вам скажу, що як у нас, казахи взагалі не знають. Поняття демократії їм не відомі, від слова зовсім. Починаючи з 1989 року вони спокійно жили під авторитарним крилом президента Нурсултан Назарбаєва.



Назарбаєв був при владі майже 30 років / Фото Tengrinews

Ці 2 паралельні світи дуже багатих і дуже бідних співіснували собі досить мирно 30 років, бо існували якісь негласні правила. Казахи заплющували очі на велике розшарування між багатими та бідними, соціально-економічні проблеми, і невеликі зарплати, хоча сама по собі країна багата на ресурси.

Президент за це огортав їх ілюзією стабільності. Стабільності цін на харчові продукти, комунальні послуги й паливо. Проте у 2019 році Назарбаєв пішов. Не далеко, щоправда, а лише до Ради безпеки на довічний термін.

Президентом став інший. Касим-Жомарт Токаєв, який вирішив порушити негласне правило. У перші ж дні Нового року взяв і відпустив ціну на газ для населення "у вільне плавання".

Вона відразу і злетіла у 2 рази. Якщо врахувати, що мінімальна зарплата в Казахстані 135 доларів, то вартість палива для авто для бідних регіонів виявилась непідйомною. Це і вивело людей на вулиці.

Зверніть увагу! Мінімальна зарплата у країні – 135 доларів.

Багаті доньки Назарбаєва

При цьому молодша дочка Назарбаєва Алія, загинайте пальці, може дозволити собі купити будинок за 8,75 мільйона фунтів стерлінгів у престижному лондонському районі Хайгейт, літак за 25 мільйонів доларів, нерухомість у Дубаї за 14 мільйонів доларів, зокрема віллу на штучному острові Палма-Джумейра та 51% акцій швейцарського банку за 108 доларів.

У такий спосіб лише 1 донька Назарбаєва, а їх у нього 2, вивела з Казахстану близько 300 мільйонів доларів. Про її покупки стало відомо завдяки позову, який вона подала до фінансових консультантів.

Звісно, усе це не могло не викликати загальнолюдського обурення, які відразу виставили умови про:

зниження ціни на паливо;

усунути від політики Назарбаєва.

Останнє стало приводом для розігрування у країні ще одного сценарію. Швидкого відлучення Назарбаєва і його оточення від усіх сфер впливу і ресурсів.

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Біда лише у тому, що протести були мирними. Саме тому ситуацію довелося максимально посилити. Для цього в країні відключили інтернет та мобільний зв'язок. Залишивши чи не єдиним джерелом інформації Токаєві й російські ЗМІ, які й показали на весь світ необхідну картинку: підпали, погроми та грабежі.

Через протести Росії не до України

Далі ви знаєте – війська ОДКБ і путінські миротворці. А що ж Захід спитаєте ви? Він дуже мінімально реагує, оскільки у західних країн немає якихось нагальних інтересів, окрім комерційних.

При цьому Захід не відводить очей від України. Розуміючи що у цей самий час Путін може зроби спробу під шумок захопити й наші території.

Важно Путин пытается создать свой аналог НАТО и спасти диктаторов

Тут уже другий важливий аспект подій у Казахстані полягає в тому, що вони хоча б частково відволікли, якби це цинічно не звучало від нас увагу самої Росії. Чим більше ресурсів сил та грошей Росія витратить на цей конфлікт, тим менше у неї залишиться на війну з Україною.



У Росії може не залишитись часу та ресурсів на Україну / Фото akorda.kz

Навпаки, якщо Росії вдасться швидко розв'язати конфлікт, у неї складеться ілюзія, що так же безкарно і швидко вона може підкорити собі й наші землі.

Саме тому США певно ще раз і вирішило нагадати Кремлю, що повномасштабне вторгнення на територію України може призвести до повної зупинки електроніки та програмного забезпечення до Росії.

На застосунок ще й введуть енергетичні санкції та запровадять обмеження на експорт споживчих товарів. У такий спосіб Росія може опинитися поряд із Кубою, Іраном, Північною Кореєю та Сирією. Одним словом із тими країнами, на які наклали найбільші торговельні санкції.