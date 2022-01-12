Пресс-секретарь Токаева Берик Уали подтвердил, что президент прибыл в Алматы. Он участвовал в заседании оперативного штаба.
Кстати, Путин может приказать арестовать Токаева, – Пионтковский
Также Уали рассказал, что состоялась встреча с родными и близкими погибших сотрудников полиции и военных.
Заметим, что первоначально официальной информации о визите Токаева в Алматы не было. Однако журналистам это подтверждали источники в силовых структурах и администрации президента.
Кортеж Токаева и вертолеты
Президентский кортеж был замечен на улицах Алматы. Делегация отправилась в гостиницу Rixos. Очевидцы также делятся видео с большим количеством гражданских и военных вертолетов над городом.
Военную технику также заметили и на парковке у гостиницы Rixos.
Что происходит в Казахстане
- Масштабные протесты в Казахстане возникли 3 января. Митингующие требовали снизить цену на газ. Стоимость голубого топлива пообещали снизить, но демонстранты предъявили новые политические требования.
- Токаев обратился в страны ОДКБ. Казахские силовики отказывались стрелять в свой народ, поэтому открывать огонь позволили так называемым "миротворцам".
- Сам глава государства называл протестующих "террористами", которые якобы пытались захватить государственную власть.
- В Казахстане в настоящее время находятся более 2 тысяч "миротворцев".
- Уже 1 января Токаев сказал, что ОДКБ приступят к уходу из страны. Продолжится этот процесс до 10 дней. По словам политика, ситуация стабилизировалась.
Илюзия стабильности: как Токаев использовал казахов для своих "шкурных" интересов, Подгорает: