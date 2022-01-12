Об этом сообщила комендатура города. Также изъяли 36 единиц огнестрельного оружия и почти полторы тысячи боеприпасов.
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Стоит заметить, что пока доподлинно неизвестно, сколько людей погибли во время протестов. Власти страны 9 января заявили о 164 жертвах, однако впоследствии эту информацию опровергли. Мол, публикация статистики – это "техническая ошибка".
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Ситуация в Казахстане: последние новости
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев впервые с начала протестов прибыл в Алматы. Очевидцы заметили президентский кортеж.
- Из Казахстана собираются выводить войска ОДКБ, которые ввели для сдерживания протестов. Это будет происходить в сотрудничестве с правоохранителями страны. Для этого уже разрабатывают совместный план действий.
- Официально в Казахстане находятся больше 2 тысяч "миротворцев" ОДКБ. Об этом говорится в стенограмме саммита Организации Договора о коллективной безопасности, опубликованной на сайте Кремля.
- Аэропорт в Алматы пока закрыт. Однако его работу могут возобновить уже с 13 января.
- Токаев назначил новое правительство страны. Впрочем, на ключевых должностях чиновники не поменялись.
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