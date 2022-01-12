Вывод состоится в сотрудничестве с правоохранителями Казахстана. Для этого уже разрабатывают общий план действий.
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Как именно будут выводить войска
ОДКБ заявляет, что занимается охраной объектов Казахстана. Теперь готовится план, как передать эту охрану правоохранительным органам страны.
По словам Сердюкова, когда ОДКБ выполнит задание в стране, вместе с казахской стороной организуют возвращение в пункты дислокации. Кроме людей должны вернуть технику, самолеты военно-транспортной авиации воздушно-космических сил России.
Войска ОДКБ в Казахстане: что известно
- Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев 5 января обратился в страны ОДКБ и попросил ввести войска на территорию страны из-за массовых протестов.
- Для подавления протестов Россия начала направлять так называемых миротворцев. Они понадобились, в частности, и потому, что кое-где казахские военные отказывались становиться против народа и стрелять в демонстрантов.
- Российский генерал Андрей Сердюков возглавил миссию так называемых "миротворческих сил" ОДКБ. Именно он в 2014 году был организатором и руководителем военной операции по захвату Крыма.
- Генсек ОДКБ сообщал, что военным разрешили применять оружие против митингующих. Официально в Казахстане находились более 2 тысяч "миротворцев" ОДКБ.
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