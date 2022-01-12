По словам дипломата, Назарбаев находится на постоянной связи с президентом Касымом-Жомартом Токаевым. Также Абдыкаримов сообщил, что экс-глава Казахстана провел несколько телефонных разговоров с руководителями дружественных стран.
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Назарбаев находится в столице Казахстана. Он следит за ситуацией,
– заверил дипломат.
Назарбаева может уже не быть
- Оппозиционный журналист Айдос Садыков рассказал, что Назарбаев может больше не появиться на публике.
- Журналист заметил: сначала появился фейк о том, что Назарбаев с младшим братом и племянником покинули страну.
- В то же время может быть, что Назарбаева – уже нет. Садыков заметил, что "такое тоже не исключают".
У Назарбаева заверили, что его не увольняли
- Представитель экс-президента Казахстана Айдоса Укибая заявил, что информация об увольнении Назарбаева с должности главы Совбеза является якобы ложной.
- Бывший президент якобы сам принял решение уйти с должности.
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