Об этом в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал оппозиционный журналист Айдос Садыков. В ответ на вопрос о том, что известно о местонахождении Назарбаева, он сказал: "Вероятно, находится в Астане, но доверять этим источникам нельзя".
Обратите внимание У Назарбаева говорят, что он не сбегал и находится в Казахстане
Назарбаева покажут, если он жив, – Садыков
По словам Айдоса Садыкова, сперва появился фейк о том, что Нурсултан Назарбаев покинул страну. Даже информировали, что уехали его племянники и младший брат Болат Назарбаев.
В то же время журналист рассказал, что Нурсултан Назарбаев якобы может выступить 11 января, поскольку должно состояться утверждение нового правительства.
Вероятно, его (Нурсултана Назарбаева – 24 канал) могут показать, если он, конечно, жив. Вполне возможно, что его уже нет. Такое тоже не исключают.
Ситуация вокруг Назарбаева: последние новости
- Нурсултан Назарбаев находился у власти Казахстана почти 30 лет. Однако с началом протестов в 2022 году казахи потребовали его отставки с должности главы Совбеза и уменьшения влияния Назарбаева на власть.
- Уже 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что заменит Нурсултана Назарбаева.
- Однако 9 января у Назарбаева заявили, что президент его не увольнял и якобы сам передал полномочия Токаеву.
- Впоследствии в СМИ появилась информация, что Нурсултан Назарбаев сбежал из страны, однако вскоре сообщили, что он находится в Казахстане.