В частности, прекратили полномочия председателя правления АО "КазТрансОйл" Димаша Досанова. Также еще один зять Назарбаева Кайрат Шарипбаев больше не возглавляет правление АО "Национальная компания "QazaqGaz".

К теме Казахстан увеличил политическую зависимость от России, – Financial Times

Зятья Назарбаева сами подавали заявления об увольнении

Как сообщили в госфонде Казахстана "Самрук-Казына", увольнения состоялись в соответствии с поданными заявлениями.

Совет директоров предприятия "QazaqGaz" решил от 14 января 2022 года досрочно прекратить полномочия Кайрата Шарипбаева на посту председателя правления. Он подавал соответствующее заявление.

Также в компании "КазТрансОйл" от 14 января 2022 года досрочно прекратили полномочия другого зятя Назарбаева – Димаша Досанова. Он занимал должность гендиректора и также подавал заявление об увольнении.

Досанов является мужем младшей дочери Нурсултана Назарбаева Алии. В то же время СМИ сообщают, что Шарипбаев состоит в гражданском браке со старшей дочерью Назарбаева – Даригой.

Назарбаев и протесты в Казахстане

Во время обострений протестов в Казахстане 5 января главой Совбеза Казахстана стал президент Касым-Жомарт Токаев и заменил на этом посту Нурсултана Назарбаева. Представитель последнего заявлял, что он сам передал полномочия Токаеву, и тот его не увольнял.

Как утверждал посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов, Нурсултан Назарбаев находился в Нур-Султане. Политик внимательно следил за ситуацией в стране.

В то же время младшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева комментировала напряженную ситуацию в стране. Алия Назарбаева назвала протесты и беспорядки в Казахстане трагическими событиями.

Также была информация, что она вывела из Казахстана несколько сотен миллионов долларов и совершила за них элитные покупки. Известно, что Алия Назарбаева продала акции.

Вас может заинтересовать мысль о том, что Токаев раскулачивает Назарбаева: смотрите видео