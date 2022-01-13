Токаев подорвал внешнюю политику Казахстана

Власти страны реформировали советские системы образования и правоохранительных органов. По сравнению с некоторыми соседними государствами Казахстан построил более сильные государственные институты.

К теме Убийства протестующих в Казахстане: ООН требует расследования

Однако протесты, которые вспыхнули в стране в начале января, показали, что реформы последних 30 лет не смогли улучшить жизнь людей.

Насильственное подавление протестов является признаком борьбы за власть внутри режима, которым до недавнего времени руководил Назарбаев. Касым-Жомарт Токаев, который пришел к власти в 2019 году, призвал возглавляемую Россией Организацию договора о коллективной безопасности направить войска для подавления беспорядков.

Его призыв подорвал усилия страны поддерживать сбалансированную внешнюю политику, расширив политическую зависимость от России,

– подчеркнуло издание.

Реформы Назарбаева были неудачными

Стратегию реформ разрабатывали в соответствии с личным видением Назарбаева. Казахстан черпал вдохновение из западной практики и экономического успеха Сингапура. Президент нанимал иностранных консультантов для создания "позитивного имиджа страны" дома и за рубежом. Хотя методы и были привлекательными внешне, и все же принесли лишь поверхностные решения проблем.

Например, реформа полиции не сработала эффективно. Правительство 10 лет экспериментировало с западными моделями, однако казахская полиция не имела навыков и ресурсов для их внедрения.

Другие проблемы Казахстана:

Масштабная коррупция – главными бенефициарами огромных энергетических ресурсов страны являются политически лояльные элиты.

Богатые газом западные регионы страны живут очень бедно.

Лишь несколько человек "нового поколения" участвуют в принятии решений относительно будущего страны. Ключи от политической власти держит постсоветское поколение Токаева и Назарбаева.

Возможность Казахстана догнать передовые страны не исчезла. Но, чтобы этого достичь, власть должна соответствовать ожиданиям своего народа,

– подытожило издание.

Войска ОДКБ в Казахстане: главное

Это может вас заинтересовать – последствия протестов в Казахстане: смотрите видео