На своей странице в инстаграме женщина поблагодарила за поддержку. Она подчеркнула, что переживает это все "с тяжелым сердцем".

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Дочь Назарбаева вспомнила жертв протестов. В то же время она не указала, о ком именно говорится – силовиках или митингующих.

Нет слов, чтобы выразить боль и сожаление из-за жертв и погибших людей. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших. Это неправильно, когда люди гибнут в мирное время,

– написала Алия Назарбаева.

Она также поблагодарила за поддержку Нурсултана Назарабева, который "получает много сообщений в эти дни от жителей разных регионов".

Где сейчас семья Назарбаева

Заметим, что Назарбаев и члены его семьи не появлялись на публике с начала протестов в стране. То, что происходит в Казахстане, они не комментировали. Ранее местные СМИ писали, что Назарбаев и трое его дочерей покинули страну, однако официально эта информация не подтверждалась.

Политолог Аркадий Дубнов со ссылкой на источник сообщил оппозиционному российскому изданию "Дождь", что Назарбаев якобы находится на курортном острове Хайнань в Китае.

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Повний текст публікації Алії Назарбаєвої:

З тяжким серцем переживаю трагічні події у нашій країні. Немає слів, щоб висловити біль та жаль через жертв та загиблих людей. Висловлюю щирі співчуття сім'ям усіх загиблих. Нехай цей жорстокий урок для нас стане останнім у нашій історії. Це неправильно, коли люди гинуть у мирний час.

Також дякую вам за слова підтримки, які отримую від вас. І дякую вам за моральну підтримку мого батька наразі, він отримує багато повідомлень у ці дні від мешканців різних регіонів. Казахстану бажаю лише миру та процвітання, казахстанцям – благополуччя та здоров'я. Бережіть себе.