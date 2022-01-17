О решении Кулибаев сообщил в своем обращении к Национальной палате предпринимателей. О причинах такого шага зять Назарбаева не рассказал.
Ранее В семье Назарбаева впервые прокомментировали события в стране
Это уже третий зять Назрбаева, ушедший в отставку
В релизе "Атамекен" говорится о том, что такое решение относительно судьбы Кулибаева приняли директора компаний. В своем обращении родственник экс-президента Казахстана подчеркнул, что возглавлял Национальную палату предпринимателей в течение последних 8 лет.
Причины отставки не назвали
Кулибаев поблагодарил коллег за работу и рассказал о своих достижениях на посту.
Ранее мест в государственных компаниях лишились два других зятя Назарбаева. Оба предприятия работают в нефтегазовой сфере. Так Димаш Досанов ушел с поста председателя правления АО "КазТрансОйл", а Кайрат Шарипбаев больше не возглавляет правление АО "Национальная компания "QazaqGaz".
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Что известно о Тимуре Кулибаеве:
- Кулибаеву – 55 лет, он – казахский бизнесмен и общественный деятель.
- Среди его должностей – председатель Национального олимпийского комитета Казахстана, председатель Казахской организации нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy.
- Его жена – Динара Кулибаева, 54 года, средняя дочь Нурсултана Назарбаева.
- Именно Динара Кулибаева является самой богатой женщиной Казахстана.
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