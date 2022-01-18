Зокрема, режим надзвичайного стану скасують у столиці Нур-Султані та в найбільшому місті Алмати. Про це повідомив речник президента Казахстану Берік Уалі.

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З півночі 19 січня припиняється дія режиму надзвичайного стану в містах Нур-Султані та Алмати, а також в Алматинській, Атирауській, Жамбилській, Кизилордінській та Мангістауській областях,

– сказав він.

Перед тим ще в 10 регіонах країни достроково скасували надзвичайний стан.

Уалі підкреслив, що таким чином вся країна повертається до нормального життя.

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