Арестовали около 2 тысяч человек. К видам административной ответственности привлекли более 5 тысяч митингующих.
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В чем обвиняют протестующих
Также штрафы наложили на 791 человека, а предупредили 2 149 причастных. Сейчас на рассмотрении судов находится 2 048 материалов. Под стражу взяли 412 протестующих.
Следственно-оперативные группы Казахстана расследуют 494 уголовных дела за:
- массовые беспорядки;
- акты терроризма;
- убийства.
Протесты в Казахстане: коротко
- В Казахстане масштабные протесты начались в начале 2022 года. Первоначально причиной стало резкое повышение цен на газ. Однако впоследствии у митингующих начались и политические причины протестов.
- Президент Касым-Жомарт Токаев даже обратился в страны Организации договора о коллективной безопасности (Россия, Беларусь, Армения и другие) за военной помощью. Из-за того, что все военные из Казахстана соглашались на подавление акций протеста.
- Во время протестов задержали около 8 тысяч человек. Жертвами стали не менее 164 человек. Среди них даже 3 ребенка.
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