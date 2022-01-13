Арестовали около 2 тысяч человек. К видам административной ответственности привлекли более 5 тысяч митингующих.

К теме Казахстанский боец ​​объявил об окончании карьеры после избиения ОМОНом

В чем обвиняют протестующих

Также штрафы наложили на 791 человека, а предупредили 2 149 причастных. Сейчас на рассмотрении судов находится 2 048 материалов. Под стражу взяли 412 протестующих.

Следственно-оперативные группы Казахстана расследуют 494 уголовных дела за:

массовые беспорядки;

акты терроризма;

убийства.

Внимание! В ООН требуют расследования убийств в Казахстане. Просят выяснить, оправдано ли применение силы со стороны армии и правоохранителей.

Протесты в Казахстане: коротко

В Казахстане масштабные протесты начались в начале 2022 года. Первоначально причиной стало резкое повышение цен на газ. Однако впоследствии у митингующих начались и политические причины протестов.

Президент Касым-Жомарт Токаев даже обратился в страны Организации договора о коллективной безопасности (Россия, Беларусь, Армения и другие) за военной помощью. Из-за того, что все военные из Казахстана соглашались на подавление акций протеста.

Во время протестов задержали около 8 тысяч человек. Жертвами стали не менее 164 человек. Среди них даже 3 ребенка.

Интересно – клановая борьба в Казахстане: узнайте больше в видео