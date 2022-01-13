Заарештували майже 2000 осіб. До видів адміністративної відповідальності ж притягнули понад 5000 мітингувальників.

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У чому звинувачують протестувальників

Також штрафи наклали на 791 людину, а попередили 2149 причетних. Зараз же на розгляді судів перебуває 2048 матеріалів. Під варту взяли 412 протестувальників.

Слідчо-оперативні групи Казахстану розслідують 494 кримінальні справи за:

масовими заворушеннями;

актами тероризму;

вбивствами.

Зауважте! В ООН вимагають розслідування вбивств у Казахстані. Просять з'ясувати, чи було виправданим застосування сили зі сторони армії та правоохоронців.

Протести у Казахстані: коротко

У Казахстані масштабні протести почались на початку 2022 року. Спочатку причиною стало різке підвищення цін на газ. Проте згодом у мітингувальників почались і політичні причини протестів.

Не всі військові з Казахстану погоджувалися на придушення акцій протесту. Через це президент Касим-Жомарт Токаєв навіть звернувся до країн Організації договору про колективну безпеку (Росія, Білорусь, Вірменія та інші) по військову допомогу.

Під час протестів затримали приблизно 8 тисяч людей. Жертвами стали щонайменше 164 осіб. Серед них навіть 3 дітей.

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