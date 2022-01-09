Среди погибших также есть 3 детей. Об этом заявила уполномоченная по правам детей в Казахстане Аружан Саин.

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Из каких регионов погибшие казахи

Больше всего людей погибло в Алматы – 103. Также в этом городе из-за протестов оборвалась жизнь двух детей.

В Кызылординской области погиб 21 человек. В Жамбыльской – 10 человек. Еще 8 человек погибли в Алматинской области.

Также в Министерстве здравоохранения страны сообщили, что в целом насчитали пока 2300 пострадавших во время протестов людей. Половина из них – в Алматы. В тяжелом состоянии среди них сейчас находятся 80 человек.

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