При цьому поліція називає загиблих мітингарів "бойовиками". Скільки саме тіл знайшли і де, не повідомляють.

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Таємні поховання проводилися для того, щоб ускладнити ідентифікацію учасників протестів,

– заявила офіційна представниця департаменту поліції Алмати Салтанат Азірбек.

Інші деталі розслідування поліція не розголошує.

Водночас комендант міста Канат Таймерденов повідомляв, що під час заворушень на морг нападали близько 7 разів. Тоді невідомі нібито викрали 41 тіло.

Останні новини про ситуацію в Казахстані

Як повідомляли в поліції Казахстану, під час масштабних порушень в Алмати загинули 149 осіб. З них 11 – правоохоронці. Загалом у країні під час січневих мітингів життя втратили 225 людей.

Також у Казахстані був випадок, коли травмованого протестувальника терміново виписали з лікарні та відвезли до відділку поліції. Лише нещодавно йому зробили операцію на хребті.

Влада Казахстану вирішила скасувати режим надзвичайного стану в 7 регіонах, де він ще діяв. Відтак з опівночі 19 січня обмеження перестали бути чинними.

Російських "миротворців" Організації договору з колективної безпеки повністю вивели з Казахстану. Останні 4 військово-транспортні літаки з військовими вилетіли з Нур-Султана та Алмати.

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