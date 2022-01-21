При цьому поліція називає загиблих мітингарів "бойовиками". Скільки саме тіл знайшли і де, не повідомляють.
До теми "Зупини репресії": казахи вийшли на площу Білого Дому у Вашингтоні і звернулися до Токаєва
Таємні поховання проводилися для того, щоб ускладнити ідентифікацію учасників протестів,
– заявила офіційна представниця департаменту поліції Алмати Салтанат Азірбек.
Інші деталі розслідування поліція не розголошує.
Водночас комендант міста Канат Таймерденов повідомляв, що під час заворушень на морг нападали близько 7 разів. Тоді невідомі нібито викрали 41 тіло.
Останні новини про ситуацію в Казахстані
- Як повідомляли в поліції Казахстану, під час масштабних порушень в Алмати загинули 149 осіб. З них 11 – правоохоронці. Загалом у країні під час січневих мітингів життя втратили 225 людей.
- Також у Казахстані був випадок, коли травмованого протестувальника терміново виписали з лікарні та відвезли до відділку поліції. Лише нещодавно йому зробили операцію на хребті.
- Влада Казахстану вирішила скасувати режим надзвичайного стану в 7 регіонах, де він ще діяв. Відтак з опівночі 19 січня обмеження перестали бути чинними.
- Російських "миротворців" Організації договору з колективної безпеки повністю вивели з Казахстану. Останні 4 військово-транспортні літаки з військовими вилетіли з Нур-Султана та Алмати.
Вас може зацікавити думка про роль Росії в протестах у Казахстані: дивіться відео