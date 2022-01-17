Речь идет о жителе Семея Даулете Мухажанове. Мужчина рассказал, что даже не имеет тележки для передвижения.

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В каком состоянии митингующий

Мухажанов отметил, что в результате ранения у него парализовало нижнюю часть тела. После операции мужчину подключили к катетору. Полицейские уже и раньше приходили в больницу, однако врачи отказывались выдать пациента. Отмечали, что у мужчины парализована нижняя часть тела.

Затем у него взяли пояснительную записку и забрали телефон.

Как ранили Мухажанова

Мужчину ранили, когда силовики жестоко разгоняли граждан возле здания аккомата 5 января. По словам мужчины, раздалась автоматная очередь, начали бросать светошумовые гранаты.

Одна девушка упала, я хотел ее поднять, и в этот момент пуля мне попала между лопаток в позвоночник. Когда я пришел в себя меня тащили активисты, я руками, ногами не мог двигать,

– рассказал митингующий.

В пресс-службе полиции говорили, мол, что Мухажанов еще в больнице. Тогда журналисты спросили, почему парализованного человека решили увезти в полицию. Силовики посоветовали обращаться в управление собственной безопасности департамента полиции, если есть "достоверная информация о неправомерных действиях сотрудников полиции".

Протесты в Казахстане: что известно

Масштабные акции протеста в Казахстане стартовали в начале 2022 года после повышения цен на газ. Стоимость голубого топлива согласились снизить, но протесты не остановились.

Эпицентром беспорядков стал город Алматы. Там погибли 149 человек. Из них 11 – правоохранители.

5 января президент Токаев обратился за помощью в страны ОДКБ. Те одобрили введение контингента, в частности Россия. 13 января ОДКБ начал вывод так называемых "миротворческих" войск.

Последствия протестов в Казахстане, смотрите видео: