президент росії приїхав до Узбекистану як невдаха, якого ніхто не поважає у світі. Про це 24 каналу розповів російський опозиціонер Ігор Яковенко.

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"Помийне відро" замість підтримки

Експерт зазначив, що путін приїхав на саміт країн ШОС за підтримкою, однак все пішло не за планом.

Він отримав "помийне відро" на голову, яке йому вдягли по черзі кожен з учасників ШОС... путін, відвертаючись спиною до Заходу, й обличчям повертаючись до Сходу, отримав від Сходу чіткі та зрозумілі вказівки: "не потрібне тут твоє обличчя з дуже простої причини – тому що його немає, ти втратив обличчя, ти програв, тому ти тут не потрібен,

– пояснив оглядач.

За його словами, путін "втратив обличчя", позаяк не підтримав свого військового союзника – Вірменію у конфлікті з Азербайджаном.

"путін приїхав невдахою. На Сході, куди звернувся путін, там невдах просто ставлять "на карачки" й змушують лизати чоботи. Для путіна це був натяк, що далі буде саме таке ставлення. Також це перший міжнародний візит, на якому путін з'явився після тяжкої поразки від української армії", – розповів Яковенко.

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На його думку, путіну на саміті ШОС лідери азійських країн завуальовано сказали, що "він втратив обличчя, він ніхто, звати його ніяк, і що його тут не чекають".

"Саме таке в перекладі зі східного етикету сказали путіну практично всі члени ШОС", – додав опозиціонер.

путін отримав "помийне відро" на голову під час саміту ШОС: дивіться відео

Як принижували путіна

Яковенко зауважив, що приниження путіна у Самарканді виражалося через низку моментів.

"Почнемо із типово східного знущання за допомогою дрібних порушень етикету. Хто зустрічав путіна у Самарканді? Не президент Узбекистану. Той зустрічав Сі Цзіньпіня. путіна зустрічала друга особа – прем'єр-міністр. Так всі вказали путіну місце "сходинкою нижче", ніж Сі Цзіньпіню", – пояснив експерт.

Наступними "актами приниження" російський опозиційний політик вказав очікування глави кремля під час особистих зустрічей.

путін чекав на зустрічі президента Киргизстану якийсь час. Хоча він зазвичай запізнювався на кілька годин до королеви Великої Британії, Папи Римського, решти лідерів. А зараз путін чекає кого? Президента Киргизстану. Це ще один "ляпас". Ціла низка "ляпасів" й підпотиличників, які путін отримував під час свого візиту,

– продовжив Яковенко.

За його словами, інший прояв приниження був "в інтонаціях".

"путіну чітко заявив Сі Цзіньпін, що він у зустрічі з президентом Казахстану Токаєвим сказав, що Китай виступатиме за територіальну цілісність Казахстану. Але ж від кого? Де загроза? Мабуть, від північного сусіда, який має найбільший сухопутний кордон з Казахстаном? Зрозуміло, що путіну сказали не лізти туди ніколи. Це ще один "ляпас", – додав експерт.

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Найголовнішим "ляпасом" співрозмовник вважає те, про що домовилися країни ШОС.

"Головним рішенням першого дня було створення торгового шляху з Китаю через країни Центральної Азії – через Туреччину, до Європи. Весь цей шлях проходить в обхід росії. Тобто росія не потрібна, росія – це зайва людина на Сході. Це було сказано путіну абсолютно чітко, виразно і відверто: "путіне, ти тут зайвий на Сході", – резюмував Яковенко.

путін на саміті ШОС: що відомо

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