Путіну вказують на його місце

Про це 24 каналу розказав політолог Валентин Гладких. Він зауважив, що останнім часом навіть серед росіян обговорюють те, як їхній президент чекає на лідерів інших країн, зокрема й президента Киргизстану, який запізнився на зустріч 15 вересня.

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Але ще зовсім недавно саме путін змушував чекати себе, подекуди й не одну годину. Важко уявити, щоб пів року або рік тому президент Киргизстану міг дозволити собі запізнитися на зустріч з російським президентом. Показово, що саме ті країни, які вважалися кремлівськими сателітами, сьогодні чітко дають путіну зрозуміти, де його місце. А що ж говорити про Китай.

Росії не слід розраховувати на Китай

Політолог вважає, що путіну немає чого очікувати від Китаю. За його словами, Китай чітко переслідує лише власні інтереси, які вже почали проглядатися.

Китай зацікавлений в максимальному послабленні росії, щоб зробити її максимально поступливою до своїх національних інтересів і за її рахунок вирішувати ті проблеми, які можуть виникнути у Китаю. У перспективі – аж до територіальних інтересів,

– пояснив Гладких.

Він зауважив, що вже сьогодні Китай за безцінь скуповує російські ресурси, але в замін не дає нічого. Крім того, ймовірно, дуже багато китайських суб'єктів господарювання, побоюючись вторинних санкцій просто залишать росію, як це вже зробили кілька банків, з усіма наслідками для російської економіки та споживчого ринку.

Путіну немає чого запропонувати Китаю

"Що може запропонувати путін? Він може й далі пропонувати свою агресивну антизахідну риторику та антизахідну політику, яка потурає Китаю, бо він не може дозволити собі відкрито йти проти США та Європи, які є його основними торговельними партнерами. Зараз Китай використовує росію як своєрідний кийок", – вважає політолог.

Так, росія має ядерні та ракетні технології, доволі багато інших речей, які потенційно могли б зацікавити Китай. Але немає жодних гарантій, що якщо китайці отримають усе це від росії, використають його проти її ворогів, а не неї самої. Гладких схильний думати, що у такому випадку першою ціллю стала б саме росія.

Ласий шматок для Китаю

Проблема росії в тому, що вона виявилася зараз найслабшою ланкою. Вона зараз є найбільш спокусливою здобиччю, тобто взяти все інше зараз значно складніше,

– наголосив Гладких.

Він пояснив, що зараз забрати Тайвань чи здійснити експансію в Середню Азію – досить проблематично для Китаю. Натомість росія готова і лежить "на блюдечку". Звісно, все не так просто, але прагнення Китаю чітко зорієнтовані в бік росії.

Політолог зауважив, що тут також є одна проблема, яка поки що грає на руку росії. Річ у тім, що США не зацікавлені у зміцненні Китаю, навіть якщо це відбудеться коштом росії. Вони зацікавлені у тому, щоб знайти якийсь баланс – щоб з одного боку послабити росію, наскільки це можливо, а водночас зробити так, щоб не посилити Китай, бо він в перспективі є значно небезпечнішим геополітичним супротивником. Те саме можна сказати і про Європу.

Це достатньо складна гра, вона не є такою лінійною, як нам видається. Попри це, не можна заперечувати позицію того, що росія має бути послаблена, демілітаризована, а в перспективі і денуклеризована, тобто позбавлена зброї масового знищення.

"З приводу цього точно є якийсь глобальний консенсус і людство буде рухатися. При чому тут є консенсус і з боку Китаю, і з боку США, і з боку ЄС. Я думаю, що ні в кого не викликає заперечень те, що росія має бути пацифікована, якщо можна так сказати", – підсумував Гладких.

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