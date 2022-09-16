Таку думку 24 каналу озвучив журналіст, міжнародний оглядач Іван Яковина. Раніше російський опозиційний журналіст і політик Ігор Яковенко розповів, що Китай не збирається рятувати путіна.

Важливо Путін і Сі Цзіньпін провели першу зустріч від початку вторгнення росії в Україну

Китай стурбований українською "кризою"

Яковина зазначив: путін повідомив, що чує стурбованість Китаю, як він каже, українською "кризою", і готовий відповісти на всі запитання. Тим самим путін визнав, що Китай ним не задоволений і щось хоче змінити в цій ситуації.

Місяць тому у китайського МЗС запитали, чи готове воно допомогти росії мікрочипами, інвестиціями тощо. МЗС відповіло, що із задоволенням повернеться до економічної співпраці з росією у той момент, коли російські війська залишать територію України,

– зауважив журналіст.

Міжнародний оглядач пояснив, що таким чином Китай прямим текстом повідомив, що треба закінчувати війну.

Китай боїться зміни режиму в росії

За його словами, Китай боїться зміни режиму в росії. Зокрема того, що путін піде шляхом Гітлера й у підсумку втратить все, а в росії зміниться режим.

"Китай боїться, що наступний режим у росії може бути проамериканським, яким був режим Єльцина", – наголосив Яковина.

Він додав, що Китай боїться міжнародної ізоляції, оскільки прагне стати наймогутнішою державою планети вже в другій половині 21 століття. А без російських ресурсів і російських територій, які китайці хочуть освоювати, стати країною №1 не вдасться.

Путін – васал Сі Цзіньпіня

Журналіст продовжив, що нині путін є васалом, "шісткою" Сі Цзіньпіня. Тому Китай не хоче, аби він втратив свою посаду.

Китай говорить прямо путіну: "Закінчуй війну, і ми тебе врятуємо. Дамо тобі грошей, інвестицій. Інакше ми нічим не зможемо допомогти",

– підкреслив міжнародний оглядач.

Яковина підсумував, що зараз путін не визнає своїх помилок. Сі Цзіньпін популярно пояснить путіну, що той щось робить неправильно. Якщо він не завершить війну, то зіштовхнеться вже з гнівом Китаю.

Яковина про те, чому Китай хоче припинення війни в Україні: дивіться відео

Новини Китаю: останні події