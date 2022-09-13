Лідеру КНР Сі Цзіньпіну доведеться обирати між політичними дивідендами та економічними можливостями. Про це 24 каналу розповів політичний та економічний експерт Валерій Клочок.

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путін чи не путін

Експерт зазначив, що на сьогодні у Сі Цзіньпіна виникає дилема вибору.

Ще вчора Сі Цзіньпін думав, що все нормально: він займатиме нейтральну позицію, а путін перемагатиме... Зараз йому доведеться визначатися. Після вдалого контрнаступу ЗСУ у багатьох прихильників путіна починає радикально змінюватися точка зору,

– пояснив оглядач.

На його думку, у країн починає спрацьовувати "інстинкт самозбереження", який відіграватиме ключову роль.

"Тому Китай буде більше схильний до того, щоб не підтримувати росію відкрито... Партнери провели декілька бесід з вищим керівництвом КНР з початку широкомасштабного вторгнення. Їм пояснювали, що не можна відверто та відкрито підтримувати росію. Відповідно – це зіграло певну роль", – додав аналітик.

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Збереження економічного впливу

За словами Клочка, у росії заявили, що країна продовжить практику "паралельного імпорту", що є "узаконеною контрабандою". І у цій ситуації не останню роль може зіграти Китай, якщо до нього не застосують "потужні санкції".

"Тобто поставники без надання документів про придбання офіційних товарів можуть їх завозити до росії. Всю електроніку й інші компоненти, які необхідні для автопрому росії, військово-промислового комплексу тощо. Чи це покриє російські потреби у промислових масштабах – невідомо, але велику частину закриє", – вважає оглядач.

Водночас він підкреслив, що на рішення Китаю впливатимуть економічні умови, позаяк Сі Цзіньпін зацікавлений у збереженні впливу на ринках збуту Європи та США.

Те, що Китай зараз у непростих економічних умовах "поставить" на росію – важко уявити. Поки що Пекін не буде агресивно виступати на підтримку росії, позаяк Китай поки не готовий до серйозних конфронтацій з усім світом, що показали два американські візити на Тайвань,

– резюмував експерт.

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росія та Китай мають тісні економічні взаємозв’язки. кремль сподівається, що КНР допоможе їм впоратися з наслідками нападу на Україну, проте Пекін не поспішає та дотримується політики "нейтралітету".

росія з 30 серпня по 5 вересня провела військові навчання на Далекому Сході. Свою участь у них підтвердило Міноборони КНР.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що участь Китаю у навчаннях не свідчить про те, що Пекін підтримує росію, позаяк КНР намагається використати путіна по-своєму.

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