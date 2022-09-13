Лидеру КНР Си Цзиньпину придется выбирать между политическими дивидендами и экономическими возможностями. Об этом 24 каналу рассказал политический и экономический эксперт Валерий Клочок.

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путин или не путин

Эксперт отметил, что сегодня у Си Цзиньпина возникает дилемма выбора.

Еще вчера Си Цзиньпин думал, что все нормально: он будет занимать нейтральную позицию, а путин будет побеждать... Сейчас ему придется определяться. После удачного контрнаступления ВСУ у многих сторонников путина начинает радикально меняться точка зрения,

– объяснил обозреватель.

По его мнению, у стран начинает срабатывать "инстинкт самосохранения", который будет играть ключевую роль.

"Поэтому Китай будет больше склонен к тому, чтобы не поддерживать россию открыто... Партнеры провели несколько бесед с высшим руководством КНР с начала широкомасштабного вторжения. Им объясняли, что нельзя откровенно и открыто поддерживать россию. Соответственно – это сыграло определенную роль", – добавил аналитик.

Почему Китаю придется определиться: смотрите видео

Сохранение экономического влияния

По словам Клочко, в россии заявили, что страна продолжит практику "параллельного импорта", которая является "узаконенной контрабандой". И в этой ситуации не последнюю роль может сыграть Китай, если к нему не будут применены "мощные санкции".

"То есть поставщики без предоставления документов о приобретении официальных товаров могут их завозить в россию. Всю электронику и другие компоненты, которые необходимы для автопрома россии, военно-промышленного комплекса и т.д. Покроет ли это российские потребности в промышленных масштабах – неизвестно, но большую часть закроет", – считает обозреватель.

В то же время, он подчеркнул, что на решение Китая будут влиять экономические условия, поскольку Си Цзиньпин заинтересован в сохранении влияния на рынках сбыта Европы и США.

То, что Китай сейчас в непростых экономических условиях "поставит" на россию – трудно представить. Пока что Пекин не будет агрессивно выступать в поддержку россии, поскольку Китай пока не готов к серьезным конфронтациям со всем миром, что показали два американских визита на Тайвань,

– резюмировал эксперт.

Российско-китайские отношения: что нужно знать

россия и Китай имеют тесные экономические взаимосвязи. Кремль надеется, что КНР поможет им справиться с последствиями нападения на Украину, однако Пекин не спешит и придерживается политики "нейтралитета".

россия с 30 августа по 5 сентября провела военные учения на Дальнем Востоке. Свое участие в них подтвердило Минобороны КНР.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что участие Китая в учениях не свидетельствует о том, что Пекин поддерживает россию, поскольку КНР пытается использовать путина по-своему.

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