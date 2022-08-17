В ведомстве заявили, что у этой поездки нет ничего общего с текущей международной и региональной ситуацией. Мол, хотят повысить способность противостоять разным угрозам.

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Почему Китай отправляет свои войска на учения в россию

В Минобороны заявили, что китайская сторона направила персонал для участия в этих учениях с целью "углубления прагматичного и дружественного сотрудничества с вооруженными силами стран-участниц". Также Китай хочет повысить уровень стратегической координации между всеми участвующими сторонами.

Кстати, также в учениях в россии примут участие Индия, беларусь, Таджикистан и Монголия.

Стратегические учения в россии: что известно

В кремле решили провести военные учения с остатками бойцов, которых Украина еще не превратила в груз "200". Учения будут продолжаться с 30 августа по 5 сентября 2022 года.

Известно, что в стратегических учениях "Восток-2022" примут участие войска восточного военного округа.

Учения пройдут на полигонах восточного военного округа:

Биджанский,

Бурдуны,

Бухта Анна,

Горячие Ключи,

Князе-Волконский,

Литовко,

Лагунное,

Мухор-Кондуй,

Новосельский,

Сергеевский,

Телемба,

Успеновский,

Цугол.

К ним привлекут часть сил воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации, а также военные контингенты других стран.

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