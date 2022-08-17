В ведомстве заявили, что у этой поездки нет ничего общего с текущей международной и региональной ситуацией. Мол, хотят повысить способность противостоять разным угрозам.
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Почему Китай отправляет свои войска на учения в россию
В Минобороны заявили, что китайская сторона направила персонал для участия в этих учениях с целью "углубления прагматичного и дружественного сотрудничества с вооруженными силами стран-участниц". Также Китай хочет повысить уровень стратегической координации между всеми участвующими сторонами.
Кстати, также в учениях в россии примут участие Индия, беларусь, Таджикистан и Монголия.
Стратегические учения в россии: что известно
В кремле решили провести военные учения с остатками бойцов, которых Украина еще не превратила в груз "200". Учения будут продолжаться с 30 августа по 5 сентября 2022 года.
Известно, что в стратегических учениях "Восток-2022" примут участие войска восточного военного округа.
Учения пройдут на полигонах восточного военного округа:
- Биджанский,
- Бурдуны,
- Бухта Анна,
- Горячие Ключи,
- Князе-Волконский,
- Литовко,
- Лагунное,
- Мухор-Кондуй,
- Новосельский,
- Сергеевский,
- Телемба,
- Успеновский,
- Цугол.
К ним привлекут часть сил воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации, а также военные контингенты других стран.
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