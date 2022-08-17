У відомстві заявили, що ця поїздка не має нічого спільного з поточною міжнародною та регіональною ситуацією. Мовляв, хочуть підвищити здатність протистояти різним загрозам.
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Чому Китай відправляє свої війська на навчання до росії
В Міноборони заявили, що китайська сторона направила персонал для участі у цих навчаннях з метою "поглиблення прагматичного та дружнього співробітництва зі збройними силами країн-учасниць". Також Китай хоче підвищити рівень стратегічної координації між усіма сторонами, що беруть участь.
До речі, також у навчаннях в росії візьмуть участь Індія, білорусь, Таджикистан та Монголія.
Стратегічні навчання у росії: що відомо
У кремлі вирішили провести військові навчання із залишками бійців, яких Україна ще не перетворила на груз "200". Навчання триватимуть з 30 серпня по 5 вересня 2022 року.
Відомо, що у стратегічних навчаннях "Схід-2022" братимуть участь війська східного військового округу.
Навчання пройдуть на полігонах східного військового округу:
- Біджанський,
- Бурдуни,
- Бухта Анна,
- Гарячі Ключі,
- Князе-Волконський,
- Литовко,
- Лагунне,
- Мухор-Кондуй,
- Новосельський,
- Сергіївський,
- Телемба,
- Успенівський,
- Цугол.
До них залучать частину сил повітрянодесантних військ, дальньої та військово-транспортної авіації, а також військові контингенти інших країн.
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