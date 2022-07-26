Известно, что в стратегических учениях "Восток-2022" примут участие войска восточного военного округа.
Важно ВСУ ликвидировали почти 40 тысяч захватчиков: потери врага по состоянию на 26 июля
Учения пройдут на полигонах восточного военного округа:
- Биджанский,
- Бурдуны,
- Бухта Анна,
- Горячие Ключи,
- Князе-Волконский,
- Литовка,
- Лагунье,
- Мухор-Кондуй,
- Новосельский,
- Сергеевский,
- Телемба,
- Успеновский,
- Цугол.
К ним привлекут часть сил воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации, а также военные контингенты других стран. Под последним, вероятно, понимают бойцов из беларуси.
В минобороны россии прокомментировали мобилизацию
Отдельно в минобороны россии заявили, что "ряд зарубежных СМИ распространяет недостоверную информацию о проведении якобы каких-либо мобилизационных мероприятий".
Не опровергая этого, в минобороны россии отметили, что к проведению так называемой "специальной военной операции" привлекается только часть вооруженных сил россии, "численности которой вполне достаточно для выполнения всех задач".
Что ж, вероятно, задача так называемой путинской "спецоперации" – получить отпор от ВСУ и уйти, как жест доброй воли, с нашей земли.
Потери оккупантов колоссальные
Только за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 170 оккупантов. Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Правда, из-за интенсивности боев цифры – приблизительны. На самом деле количество обезвреженных захватчиков может быть больше.
Кроме того, у врага – серьезные потери в технике:
- танков – 1737 (+7) единиц,
- боевых бронированных машин – 3959 (+9) единиц,
- артиллерийских систем – 880 (+4) единиц,
- РСЗО – 258 (+1) единиц,
- средства ПВО – 117 (+1) единиц,
- самолетов – 222 (+0) единиц,
- вертолетов – 189 (+1) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 722 (+3) единиц,
- крылатые ракеты – 174 (+0) единиц,
- корабли /катера – 15 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2835 (+3) единиц,
- специальная техника – 75 (+2) единиц.
Подоляк сказал, что Беларусь имитирует подготовку к войне: смотрите видео