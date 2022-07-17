Об этом для 24 канала сказал директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос. Он отметил, что нейтралитет был достаточно условным.

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"Мы же прекрасно понимаем, что политически Китай поддержал россию и всячески демонстрировал это на международной арене. Мы знаем, что накануне вторжения была подписана декларация и Китай долгое время вообще избегал "слова" война. Лишь после того, как стало понятно, что россияне провалили блицкриг, Китай немного сделал шаг назад", – сказал эксперт.

Китай не хочет победы Украины

Семиволос считает, что Украина находится в сложной ситуации, когда Китай очевидно понимает – если россия проиграет, то можно забыть об экспансионизме, увеличении влияния, превращении во вторую или первую страну в мире и возвращении Тайваня. Китай вынужден будет пойти на очень серьезные уступки.

Понимая это, Китай будет делать все, чтобы россия не проиграла или по крайней мере не проиграла полностью. Поэтому такое его поведение вполне понятно, но помним, что в Китае существует как минимум военно-политическое руководство и группы, которые занимаются в первую очередь экономическим развитием. И вот там сейчас существует дискуссия,

– сказал Семиволос.

Он добавил, что ход этой дискуссии до конца неизвестен. Однако, по словам Семиволоса, американцы давят на китайское руководство, чтобы ограничить военное сотрудничество с россией.

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"Си Цзиньпин принадлежит к военному руководству, активно поддерживающему россию и это для нас не лучший сигнал и расклад. Уровень поддержки россии Китаем будет зависеть от США и Европы, когда они выполнят свою угрозу ввести санкции против стран-нарушителей эмбарго. Если Китай получит эти санкции, тогда мы сможем посмотреть, как все это будет происходить", – добавил Семиволос.

Обратите внимание – Семиволос о позиции Китая в войне россии против Украины: смотрите видео