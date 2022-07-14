Ситуация изменится, если появятся способы их преодоления. Об этом 24 каналу сказал президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов.

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Китай опасается американских санкций. Как только будут пути преодоления этих санкций, Китай этим воспользуется. И здесь вопрос к коллективному Западу – как мы должны реагировать на это,

– сказал он.

Россия переориентируется на Китай и Индию

За последние 3 месяца россия заработала примерно 24 миллиарда долларов за продажу ресурсов Индии и Китая. Ранее газопроводы были ориентированы на Запад, сейчас ситуация меняется коренным образом. Европа начинает стратегически отказываться от российского газа и нефти на долгосрочную перспективу.

"Китай и Индия закупает рекордное количество нефти и газа. Цифры только увеличивается. россия готовилась к этому процессу давно. И мы об этом говорили давно: Украина должна быть очень внимательна к тому, что делает Китай. Он не является дружественным к Украине", – заметил президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины".

По словам Харитонова, Китай воспользовался тем, что россия активно готовилась к войне. Страны наладили отношения давно.

"Конечно, Китай не сможет полностью перекрыть западные деньги, но большие средства будут попадать в российский бюджет", – добавил он.

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