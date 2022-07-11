Об этом 24 каналу рассказал член правления Украинской ассоциации китаеведов Алексей Коваль. Он объяснил основное отличие этих стран.
К теме Китайцы – заложники российской пропаганды, – Коваль об идеологическом противостоянии КНР и США
По его словам, основное отличие между этими странами заключается в том, что в россии вообще отсутствует положительная адженда, чтобы что-то создавать и куда-то двигаться к развитию.
"В Китае наоборот – вся эта адженда говорит о развитии, о том, что такие войны мешают нам развиваться и создают дополнительные проблемы", – отметил Коваль.
Эксперт объясняет, что у Китая положительная аджента, когда в мире происходит что-то негативное. И они говорят своим гражданам – что "у нас все хорошо, а где-то там плохо".
Это две разные модели стран. Китай постоянно говорит о позитиве, а россия всегда говорит, что она кого-то уничтожит, что-то захватит, что ей кто-то мешает.
– заявил Коваль.
Сможет ли США убедить Китай отдалиться от россии? По его мнению, Китай понимает, что дружба с россией становится все более токсичной для него самого.
Однако, как отметил эксперт, у госсекретаря США Энтони Блинкена нет аргументов, чтобы перетянуть Китай на другую сторону, потому что Китай занимает свою четкую позицию.
"Его позиция заключается в том, что он выступает за диалог конфликтов, чтобы все конфликты решались через переговоры, но он против санкций", – добавил Коваль.
Коваль об отличии Китая от россии: видео
К слову, государственный секретарь США пытался убедить главу МИД Китая осудить войну россии против Украины. Блинкен говорил с министром Китая более 5 часов.
Эксперты объяснили позицию Китая по отношению к России: коротко
- Российский правозащитник Марк Фейгин объяснял, что Китаю выгодно, чтобы россия заметно ослабла и сама "подползала" к ним с просьбами о сотрудничестве и помощи.
- Также Фейгин подчеркнул, что предупреждения со стороны США для Китая не помогать россии – действуют. Ведь никаких военных товаров в страну-агрессор оттуда не поступало. Однако Китай может дразнить Вашингтон вопросом россии.
- По мнению Пойты, Китай пытается балансировать между двумя мирами. Пытается не ухудшить отношения с США и ЕС, потому что там необходим рынок, который намного больше российского. россия же важна Китаю как политический, дипломатический, медийный союзник в конкуренции со странами Запада.
- Добавим, что китайский лидер Си Цзиньпин отказался посетить россию, которая ведет войну с Украиной. Глава КНР не принял приглашение владимира путина.