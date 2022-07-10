Соответствующую информацию обнародовало американское издание. Сама встреча состоялась 9 июля на индонезийском острове Бали.
Заметьте Китай ждет, когда россия упадет, – Фейгин
Блинкен пытался убедить Китай осудить войну, которую начала россия
Энтони Блинкен встретился с Ваном И после встречи министров иностранных дел на саммите Группы 20.
Я пытался донести до государственного советника, что это действительно момент, когда все мы должны осудить российскую агрессию. То, что вы слышите от Пекина, это то, что он утверждает, что является нейтральным. Я бы начал с того, что достаточно трудно быть нейтральным, когда речь заходит об этой агрессии,
– сказал Энтони Блинкен после встречи.
Выйдя к журналистам, госсекретарь США отверг заявления Китая о нейтралитете в войне. В комментарии Энтони Блинкен напомнил, что есть явный агрессор и явная жертва.
Вспомнил, что:
- лидер Китая Си Цзиньпин продолжал придерживаться своего февральского заявления о партнерстве с президентом россии владимиром путиным;
- Китай поддержал россию в ООН и "усилил российскую пропаганду".
Блинкен добавил, что в мае 2022 года Пекин и Москва провели совместные стратегические бомбардировочные учения.
Эксперты объяснили позицию Китая по отношению к россии: коротко
- Политолог Олег Саакян рассказал, что Китай и Индия не желают усиления россии. Вместо этого им выгодно заработать на москве и именно к этому стремятся страны.
- Российский правозащитник Марк Фейгин объяснял, что Китаю выгодно, чтобы россия заметно ослабла и сама "подползала" к ним с просьбами о сотрудничестве и помощи.
- Руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона в Центре исследований армии, конверсии и разоружения Юрий Пойта заявил, что китайскую политику часто называют пророссийски нейтральной.
- По мнению Пойти, Китай пытается балансировать между двумя мирами . Пытается не ухудшить отношения с США и ЕС, потому что там необходим рынок, который намного больше российского. россия же важна Китаю как политический, дипломатический, медийный союзник в конкуренции со странами Запада.
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