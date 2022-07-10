Відповідну інформацію оприлюднило американське видання. Сама зустріч відбулась 9 липня на індонезійському острові Балі.

Зауважте Китай чекає, коли росія впаде, – Фейгін

Блінкен намагався переконати Китай засудити війну, яку почала росія

Ентоні Блінкен зустрівся з Ваном Ї після зустрічі міністрів закордонних справ на саміті Групи 20.

Я намагався донести до державного радника, що це справді момент, коли ми всі повинні засудити російську агресію. Те, що ви чуєте від Пекіна, це те, що він стверджує, що є нейтральним. Я б почав з того, що досить важко бути нейтральним, коли мова заходить про цю агресію,

– сказав Ентоні Блінкен після зустрічі.

Вийшовши до журналістів, держсекретар США відкинув заяви Китаю про нейтралітет у війні. У коментарі Ентоні Блінкен пригадав, що є явний агресор та явна жертва.

Натомість пригадав, що:

лідер Китаю Сі Цзіньпін продовжував дотримуватися своєї лютневої заяви про партнерство з президентом росії владіміром путіним;

Китай підтримав росію в ООН і "посилив російську пропаганду".

Блінкен додав, що в травні 2022 року Пекін і Москва провели спільні стратегічні бомбардувальні навчання.

Експерти пояснили позицію Китаю щодо росії: коротко

Політолог Олег Саакян розповів, що Китай та Індія не хочуть посилення росії. Натомість їм вигідно заробити на москві й саме до цього прагнуть країни.

Російський правозахисник Марк Фейгін пояснював, що Китаю вигідно, щоб росія помітно ослабла й сама "підповзала" до них з проханнями про співпрацю та допомогу.

Керівник секції Азійсько-Тихоокеанського регіону в Центрі досліджень армії, конверсії та роззброєння Юрій Пойта заявив, що китайську політику часто називають проросійсько нейтральною.

На думку Пойти, Китай намагається балансувати між двома світами. Намагається не погіршити відносини зі США та ЄС, бо там необхідний ринок, який набагато більший за російський. Натомість росія важлива Китаю як політичний, дипломатичний, медійний союзник в конкуренції з країнами Заходу.

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