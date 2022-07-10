Во-первых, Китай уже давно под влиянием российской пропаганды. Об этом 24 канала рассказал член правления Украинской ассоциации китаеведов Алексей Коваль.

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Он отметил, что она там действует уже десятки лет. А теперь еще и усилилась, поэтому китайцы – заложники российской пропаганды.

Китай не делает ничего, чтобы остановить российскую пропаганду, которая вредит самому Китаю,

– сообщил Алексей Коваль.

"Во-вторых, это идеологическое противостояние и внутренний фактор. Выставляя США врагом, Китай мобилизует собственное население. Говорит: "смотрите, против нас идет война". Идет глобальное противостояние с США", – сообщил Коваль.

По его словам, при этом инициатором противостояния выставляют именно США, которые якобы не позволяют Китаю свободно развиваться, сдерживают развитие, блокируют их инициативы глобальные и региональные. Именно такая риторика постоянно идет из Китая.

"Очень мало кто призывает искать диалог. Хотя даже Си Цзиньпин в своем разговоре с Джо Байденом говорил о диалоге, о точках прикосновения, где страны могли бы сотрудничать", – рассказал эксперт

Может ли Китай превратиться в россию

По мнению Алексея Коваля, отличие Китая от россии состоит в том, что у последней вообще отсутствует положительное направление, то есть что-то создавать, куда-то двигаться, развиваться.

Китай, наоборот – о развитии, о том, что войны мешают развиваться, мешают укрепляться китайскому народу и создают дополнительные проблемы,

– рассказал Коваль.

Он подытожил, что эти две страны имеют разные модели. Китай постоянно говорит о позитиве, а Россия хочет кого-то уничтожить, захватить и ей постоянно кто-то мешает.

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