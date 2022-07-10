По-перше, Китай вже давно під впливом російської пропаганди. Про це 24 каналу розповів член правління Української асоціації китаєзнавців Олексій Коваль.

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Він зазначив, що вона там діє вже десятки років. А тепер ще й посилилася, тому китайці є заручниками російської пропаганди.

Китай не робить нічого, щоб зупинити російську пропаганду, яка шкодить самому Китаю,

– повідомив Олексій Коваль.

"По-друге, це ідеологічне протистояння та внутрішній фактор. Виставляючи США ворогом, Китай мобілізує власне населення. Говорить, що "дивіться проти нас йде війна". Йде глобальне протистояння із США", – повідомив Коваль.

За його словами, при цьому ініціатором протистояння виставляються саме США, які нібито не дають Китаю вільно розвиватися, стримують розвиток. блокують їх ініціативи глобальні та регіональні. Саме така риторика постійно йде з Китаю.

"Дуже мало хто закликає шукати діалог. Хоча навіть Сі Цзіньпін у своїй розмові з Джо Байденом говорив про діалог, про точки доторку, де країни могли б співпрацювати", – розповів експерт

Чи може Китай перетворитися на росію

На думку Олексія Коваля, відмінність Китаю від росії полягає в тому, що в останньої взагалі відсутній позитивний напрямок, тобто щось створювати, кудись рухатися, розвиватися.

Китай навпаки – про розвиток, про те, що війни заважають розвиватися, заважають зміцнюватися китайському народу й створюють додаткові проблеми,

– розповів Коваль.

Він підсумував, що ці дві країни мають різні моделі. Китай постійно говорить про позитив, а росія хоче когось знищити, захопити і їй постійно хтось заважає.

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