Однако если нападение и будет, то речь идет не о наземном вторжении. Об этом эксклюзивно сайту 24 канала заявил комментатор по вопросам международной политики и безопасности, редактор белорусского телевидения "Белсат", которое вещает из Варшавы, Сергей Пеляса.

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"Наземным путем нападения не будет"

Пеляса отметил, что армия Беларуси будет выполнять приказ, если его отдаст Лукашенко или такой приказ поступит из Москвы. Однако, насколько такое участие белорусских Вооруженных сил в войне против Украины будет эффективным и полномасштабным – остается вопросом.

По его мнению, если силы Беларуси вмешаются в войну, то, скорее всего, это будут ракетные обстрелы. Кроме того, могут применяться российские воздушные силы.

Например, Лукашенко мог бы использовать ракетные комплексы "Полонез" (они уничтожают цели на расстоянии 300 километров), которые находятся на вооружении Беларуси. Это означает, что они могли бы атаковать северные областные центры Украины – Луцк, Ровно, Житомир и Киев,

– объяснил эксперт.

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Потери для Беларуси

Беларусь также может использовать устаревшие ракетные комплексы "Точка-У". В таком случае страна не терпит физические потери. Последние могут наступить, только если Украина нанесет ответный удар по территории Республики.

Сами белорусы не слишком активно выступают против присутствия российских сил у себя в государстве. По словам специалиста, это связано с массовыми репрессиями, которые начались в Беларуси после протестов 2020 года.

За два года диктатору удалось более-менее вернуть контроль над обществом. Поэтому, если будет возвращаться много убитых из Украины, это будет играть "не на руку" Лукашенко.

Нападение со стороны Беларуси: последние новости

Возле границ с Украиной Беларусь сосредоточила 7 батальонов. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Он отметил, что присутствие военных сковывает ВСУ. Более того, это не позволяет отправить на Восток достаточное количество украинских бойцов.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщал, что город готовится к возможному нападению со стороны Беларуси. Дело в том, что ситуация непредсказуема в целом. Однако военный эксперт Олег Жданов считает, что угрозы для Львова напрямую нет.