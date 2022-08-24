Об этом для 24 канала рассказал директор Центра международных исследований Владимир Дубовик. По его словам, россия получает риторическую пропагандистскую помощь, когда китайцы обвиняют в войне НАТО и США.

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"Кремль получает и определенную финансовую помощь. То есть Китай покупает российские товары, энергоносители и поставляет определенные элементы, как, например, микрочипы. Могут ли они полностью заменить западные технологии – этот вопрос открыт", – сказал Дубовик.

Китай ощущает влияние войны

По словам международного эксперта, Китай не хочет подставлять себя под санкции. Он боится рисковать огромным объемом товарооборота из США.

Думаю, что они не будут переходить "красные линии". Китайцы возмущены российским поведением, которое обещало скорую победоносную войну, а она длится уже полгода,

– сказал Дубовик.

Он отметил, что война, начатая россией, дестабилизирует мир и финансовые рынки. От этого страдает и китайская экономика.

"Пекин действительно маневрирует между Вашингтоном и москвой. Понятно, что он ближе к москве, но все же не таким образом, чтобы принципиально и вредным для нас способом россию поддержать", – добавил эксперт.

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Китай может колонизировать россию

Политолог Петр Олещук считает, что если россия окажется под протекторатом Китая, то навсегда потеряет имперские амбиции. кремль вроде бы перестанет захватывать чужие территории.

"Выгодно ли Украине, чтобы россия стала вассалом Китая? Спорный вопрос. С одной стороны, это выгодно для россии, с другой – рациональное руководство китайских колонизаторов может наконец покончить с этими геополитическими фантазиями недоимперии и направлением их усилий на решение реальных проблем под разумным китайским руководством", – отметил политолог.

Обратите внимание – Дубовик о роли Китая в войне россии и Украины: смотрите видео