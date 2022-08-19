Но этот пузырь будет разрушен. Об этом 24 каналу рассказал президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов.
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Проблемы в сфере строительства
По его словам, сфера строительства жилья не может преуспевать при отсутствии частной собственности. То есть в Китае люди не покупают квартиру, а берут ее, условно говоря, в аренду у государства на 70 лет. В случае если государство не захочет пролонгировать такие правоотношения – людей просто выселят из их жилья.
Это является основой определенных социальных проблем Китая, в частности содержание семей, пожилых людей. "У нас есть миф о том, что Китай развит, но настоящий Китай социально хуже, чем россия", – заметил Харитонов.
Он добавил, что руководству страны абсолютно безразлично на людей, а также там процветает тотальная коррупция.
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Влияние компартии Китая на кризис
Кризис в Китае нарастал достаточно давно. Вопрос со строительством жилья и вообще с застройщиками там существует. Это связано со многими факторами, в том числе с вмешательством коммунистической партии в систему,
– объяснил аналитик.
По его мнению, невозможно развивать экономику, когда она неразрывно связана с интересами коммунистической партии. В Китае госбюджет фактически является бюджетом компартии. Это может привести экономику страны к фазе стагнации.
Вопрос в том, как Китай будет пытаться это спасти. Сейчас у него есть ресурсы, чтобы прикрывать эти дыры, но рано или поздно это разразится экономически и будут серьезные последствия,
– подчеркнул Харитонов.
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Экономическая ситуация в Китае: последние новости
- В США призывают ввести санкции на продажу нефти из россии в Китай. В проекте закона республиканцы предлагают ввести штрафные санкции для всех юридических лиц, которые будут перевозить или страховать танкеры с российским сырьем, направляющимся в Китай. Речь идет о сжиженном газе и нефти.
- С начала войны в Украине Китай резко увеличил закупку российской нефти, почти удвоив ее импорт с февраля по июнь. Но сейчас эти объемы упали примерно на 30% ниже своих максимальных значений согласно данным сервиса отслеживания грузов Vortexa.
- Соединенные Штаты объявили о новых санкциях против китайской полупроводниковой промышленности. Очередной запрет замедлит развитие отрасли или вообще остановит ее по крайней мере на некоторое время.