Але ця бульбашка буде зруйнована. Про це 24 каналу розповів президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов.

До теми Мешканці Китаю масово бойкотують виплати кредитів за житло: чи призведе це до іпотечної кризи

Проблеми у сфері будівництва

За його словами, сфера будівництва житла не може процвітати за відсутності приватної власності. Тобто в Китаї люди не купують квартиру, а беруть її, умовно кажучи, в оренду у держави на 70 років. У випадку, якщо держава не захоче пролонговувати такі правовідносини – людей просто виселять з їхнього житла.

Це є основою певних соціальних проблем Китаю, зокрема утримання родин, людей похилого віку. "У нас є міф про те, що Китай є розвинутим, але справжній Китай соціально гірше, ніж росія", – зауважив Харитонов.

Він додав, що керівництву країни абсолютно байдуже на людей, а також там процвітає тотальна корупція.

Харитонов розповів про економічну кризу в Китаї: дивіться відео

Вплив компартії Китаю на кризу

Криза у Китаї наростала досить давно. Питання з будівництвом житла й загалом з забудовниками там існує. Це пов'язано з багатьома чинниками, зокрема зі втручанням комуністичної партії в систему,

– пояснив аналітик.

На його думку, неможливо розвивати економіку, коли вона нерозривно пов'язана з інтересами комуністичної партії. У Китаї ж держбюджет фактично є бюджетом компартії. Це може призвести економіку держави до фази стагнації.

Питання в тому, як Китай намагатиметься це врятувати. Наразі в нього є ресурси, щоб прикривати ці дірки, але рано чи пізно це вибухне економічно й будуть серйозні наслідки,

– наголосив Харитонов.

Варте уваги Зміцнення долара США на ринку: яку роль тут відіграє Китай

Економічна ситуація в Китаї: останні новини