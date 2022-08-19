Але ця бульбашка буде зруйнована. Про це 24 каналу розповів президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов.
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Проблеми у сфері будівництва
За його словами, сфера будівництва житла не може процвітати за відсутності приватної власності. Тобто в Китаї люди не купують квартиру, а беруть її, умовно кажучи, в оренду у держави на 70 років. У випадку, якщо держава не захоче пролонговувати такі правовідносини – людей просто виселять з їхнього житла.
Це є основою певних соціальних проблем Китаю, зокрема утримання родин, людей похилого віку. "У нас є міф про те, що Китай є розвинутим, але справжній Китай соціально гірше, ніж росія", – зауважив Харитонов.
Він додав, що керівництву країни абсолютно байдуже на людей, а також там процвітає тотальна корупція.
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Вплив компартії Китаю на кризу
Криза у Китаї наростала досить давно. Питання з будівництвом житла й загалом з забудовниками там існує. Це пов'язано з багатьома чинниками, зокрема зі втручанням комуністичної партії в систему,
– пояснив аналітик.
На його думку, неможливо розвивати економіку, коли вона нерозривно пов'язана з інтересами комуністичної партії. У Китаї ж держбюджет фактично є бюджетом компартії. Це може призвести економіку держави до фази стагнації.
Питання в тому, як Китай намагатиметься це врятувати. Наразі в нього є ресурси, щоб прикривати ці дірки, але рано чи пізно це вибухне економічно й будуть серйозні наслідки,
– наголосив Харитонов.
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Економічна ситуація в Китаї: останні новини
- У США закликають ввести санкції на продаж нафти з росії до Китаю. У проєкті закону республіканці пропонують запровадити штрафні санкції для усіх юридичних осіб, які будуть перевозити або страхувати танкери з російською сировиною, які прямують до Китаю. Йдеться про скраплений газ та нафту.
- Від початку війни в Україні Китай різко збільшив закупівлю російської нафти, майже подвоївши її імпорт з лютого по червень. Але зараз ці обсяги впали приблизно на 30% нижче своїх максимальних значень, згідно з даними сервісу відстежування вантажів Vortexa.
- Сполучені Штати оголосили про нові санкції проти китайської напівпровідникової промисловості. Чергова заборона сповільнить розвиток галузі або ж узагалі зупинить його принаймні на деякий час.