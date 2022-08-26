Сначала он постоянно разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном, затем попытался сделать посредником турецкого президента Реджепа Эрдогана. Сейчас он будет хвататься за третий вариант. Об этом на эксклюзивном стриме 24 канала сказал публицист Андрей Пионтковский.

Внимание Украина сейчас решает 2 важные исторические задачи мира, – Пионтковский о войне

По его словам, путин отчаянно ищет посредников, которые принесут ему, как диктатор сам считает, "мир". Однако вообще он борется за собственную жизнь, поскольку "путин – негодяй и фашист, но не шахид", он хочет жить, сказал публицист.

Андрей Пионтковский российский публицист из Вашингтона Сначала такими посредниками были Макрон, Шольц и Драги – эта тройка, которую он послал (посетить Украину – 24 канал) с итальянским планом. Тогда у путина было множество амбиций. Первым пунктом было предложено прекращение огня, вторым – двусторонние переговоры о "противоречивых территориях" россии и Украины.

То есть все остальное должно оставаться за россией и начались бы переговоры. Однако этот план кремля провалился.

"Тогда путин поняли, что это было неудачей. Он "нанял" другого переговорщика – господина Эрдогана. Однако он взял за это огромную геополитическую цену", – добавил он.

Справка. Президент Турции Реджеп Эрдоган действительно хотел бы организовать встречу между Зеленским и путиным. Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире 24 канала озвучил, что это было бы не для того, чтобы сдать Украину россии. Он отметил, что Эрдоган заинтересован именно в нашей победе.

На кого сейчас надеется путин

По мнению Пионтковского, путину нужен еще один переговорщик, гарантирующий ему жизнь – это президент КНР Си Цзиньпин.

"Китай уже не заинтересован в продолжении этой бессмысленной войны. Господин Си может гарантировать путину безопасную старость в одном из Даосских монастырей на территории Китая", – добавил Пионтковский.

Полностью стрим с Пионтковским: смотрите видео

Во время выступления на пресс-конференции по итогам форума Крымской платформы президент Владимир Зеленский также говорил о надежде россиян на переговоры и попытки так удержать захваченные территории. По его мнению, они смотрятся довольно смешно.

Кроме того, ситуация на поле боя разворачивается так, что ни о каких переговорах не может быть и речи.