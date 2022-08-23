Во время выступления на пресс-конференции по итогам форума Крымской платформы президент Владимир Зеленский поблагодарил цивилизованный мир за активную поддержку, передает 24 канал. Благодаря ей к мастерству ВСУ ситуация на поле боя стала меняться, что очень испугало россиян. Риторика Запада стала более резкой, а лидеры оккупантов уже не делают громких заявлений о своей силе.

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Вести переговоры с россиянами сейчас никто не будет

По словам Зеленского, Украине удалось изменить отношение многих мировых лидеров к политическим лидерам россии. Теперь они не боятся говорить о преступлениях россиян и прямо высказывать свое мнение об оккупантах. Также звучат четкие заявления о том, что Крым должен быть деоккупирован, а путь деоккупации может определять только Украина, ведь это ее законная территория.

Что касается надежд россиян на переговоры и попытки таким образом удержать захваченные территории, они выглядят довольно смешно. Кроме того, ситуация на поле боя разворачивается таким образом, что ни о каких переговорах не может быть и речи.

россияне пришли в Украину и убивают украинцев. Каждый день оккупанты убивают мирных людей и совершают террор, заявляя, что понимают только такие "переговоры". Они приняли решение захватить нашу страну, но мы им "даем по роже", – сказал Зеленский.

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