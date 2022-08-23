Під час виступу на пресконференції за підсумками форуму Кримської платформи президент Володимир Зеленський подякував цивілізованому світу за активну підтримку, передає 24 канал. Завдяки їй до майстерності ЗСУ ситуація на полі бою почала змінюватися, що неабияк налякало росіян. Риторика Заходу стала більш різкою, а лідери окупантів вже не роблять гучних заяв про свою силу.

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Вести перемовини з росіянами зараз ніхто не буде

За словами Зеленського, Україні вдалося змінити ставлення багатьох світових лідерів до політичних лідерів росії. Тепер вони не бояться говорити про злочини росіян та прямо висловлювати свою думку про окупантів. Також вже лунають чіткі заяви про те, що Крим має бути деокупований, а шлях деокупації може визначати лише Україна, адже це її законна територія.

Що стосується сподівань росіян на переговори та спроби таким чином втримати захоплені території, то вони виглядають досить смішно. Окрім того, ситуація на полі бою розгортається таким чином, що про жодні переговори не може бути й мови.

росіяни прийшли в Україну та вбиває українців. Кожен день окупанти вбивають мирних людей та чинять терор, заявляючи, що розуміють лише такі "переговори". Вони прийняли рішення захопити нашу країну, але ми їм "даємо по рожі", – сказав Зеленський.

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