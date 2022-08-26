Спершу він постійно розмовляв із президентом Франції Еммануелем Макроном, потім спробував зробити посередником турецького президента Реджепа Ердогана. Зараз він хапатиметься за третій варіант. Про це на ексклюзивному стрімі 24 каналу сказав публіцист Андрій Піонтковський.

Увага Україна зараз розв'язує 2 важливі історичні завдання світу, – Піонтковський про війну

За його словами, Путін відчайдушно шукає якихось посередників, які принесуть йому, як диктатор сам вважає, "мир". Однак взагалі він змагається за власне життя, оскільки "путін – негідник та фашист, але не шахід", він хоче жити, сказав публіцист.

Андрій Піонтковський російський публіцист із Вашингтона Спершу такими посередниками були Макрон, Шольц та Драгі – ця трійка, яку він послав (відвідати Україну – 24 канал) з італійським планом. Тоді у путіна було безліч амбіцій. Першим пунктом запропонували припинення вогню, другим – двосторонні перемовини про "суперечливі території" росії та України.

Тобто, все решта мало б залишатись за росією й почались би перемовини. Однак цей план кремля провалився.

"Тоді путін зрозумів, що це було невдачею. Він "найняв" іншого перемовника – пана Ердогана. Однак він взяв за це величезну геополітичну ціну", – додав він.

Довідка. Президент Туреччини Реджеп Ердоган дійсно хотів би організувати зустріч між Зеленським і путіним. Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі 24 каналу озвучив, що це було б не для того, щоб здати Україну росії. Він зазначив, що Ердоган зацікавлений саме у нашій перемозі.

На кого зараз сподівається путін

На думку Піонтковського, путіну потрібний ще один перемовник, який гарантуватиме йому життя – це президент КНР Сі Цзіньпін.

"Китай вже не зацікавлений у продовженні цієї безглуздої війни. Пан Сі може гарантувати путіну безпечну старість у одному з Даоських монастирів на території Китаю", – додав Піонтковський.

Повністю стрім з Піонтковським: дивіться відео

Під час виступу на пресконференції за підсумками форуму Кримської платформи президент Володимир Зеленський також говорив про сподівання росіян на переговори та спроби так втримати захоплені території. НА його думку, вони виглядають досить смішно.

Окрім того, ситуація на полі бою розгортається так, що про жодні переговори не може бути й мови.