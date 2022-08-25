Таку думку 24 каналу озвучив міністр закордонних справ України у 2014 – 2019 роках Павло Клімкін. Він також додав, організація такої зустрічі допомогла б і самому Ердогану.

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Ердоган хоче показати, що він один може бути медіатором між Заходом і Сходом

Клімкін розповів, що Ердоган хоче організувати зустріч між Зеленським і путіним не для того, щоб здати України. Він хоче розпочати діалог і показати, що він єдиний медіатор між Заходом і росією. Крім того, Ердоган прагне вирішити ще й внутрішні економічні питання.

Потік зерна необхідний Туреччині. Там інфляція 80%. У нас під час війни інфляція трохи більше ніж 20%,

– зазначив колишній міністр закордонних справ.

Нам треба використати контакт Ердогана з путіним

Також Клімкін зазначив, що нам треба використати контакт Ердогана з путіним. Не в підступному сенсі цього слова. Ексміністр переконаний, що у Львові Ердоган переповів Зеленському слова путіна, його позицію. Щоправда, ми цього не почуємо в публічній площині.

"Ердоган – це правильна історія. Він – про Туреччину. Він не є проросійським, він не є прозахідним. Він будує Туреччину як великого глобального гравця", – зауважив Клімкін.

Ердоган емоційно з нами

Колишній міністр закордонних справ додав, що Ердоган емоційно з Україною. І він хоче перемоги України.

Він просто не буде це говорити публічно. Він буде наполягати на тому, що необхідно розмовляти. Робімо це тут, там, я можу поїхати до путіна. Психологічно й емоційно нам його позиція зрозуміла,

– наголосив Клімкін.

Для розмови з путіним у нас має бути сильна позиція

На думку Клімкіна, для розмови з путіним в України має бути сильна позиція.

"Підкреслюю, що з цим режимом можна розмовляти тільки з сильної позиції. Вони розуміють тільки силу і нічого більше", – зазначив ексміністр.

Тож, за його словами, Ердоган може займатись логістикою цих перемовин у Туреччині чи деінде. Але Україна разом із Заходом повинна вести їх з позиції сили.

Клімкін про те, що Ердоган хоче організувати зустріч Зеленського з путіним: дивіться відео

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