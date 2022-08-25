Таку думку 24 каналу озвучив міністр закордонних справ України у 2014 – 2019 роках Павло Клімкін. Він також додав, організація такої зустрічі допомогла б і самому Ердогану.
Цікаво Ердоган згадав про кримських татар і наголосив, що Крим має бути українським
Ердоган хоче показати, що він один може бути медіатором між Заходом і Сходом
Клімкін розповів, що Ердоган хоче організувати зустріч між Зеленським і путіним не для того, щоб здати України. Він хоче розпочати діалог і показати, що він єдиний медіатор між Заходом і росією. Крім того, Ердоган прагне вирішити ще й внутрішні економічні питання.
Потік зерна необхідний Туреччині. Там інфляція 80%. У нас під час війни інфляція трохи більше ніж 20%,
– зазначив колишній міністр закордонних справ.
Нам треба використати контакт Ердогана з путіним
Також Клімкін зазначив, що нам треба використати контакт Ердогана з путіним. Не в підступному сенсі цього слова. Ексміністр переконаний, що у Львові Ердоган переповів Зеленському слова путіна, його позицію. Щоправда, ми цього не почуємо в публічній площині.
"Ердоган – це правильна історія. Він – про Туреччину. Він не є проросійським, він не є прозахідним. Він будує Туреччину як великого глобального гравця", – зауважив Клімкін.
Ердоган емоційно з нами
Колишній міністр закордонних справ додав, що Ердоган емоційно з Україною. І він хоче перемоги України.
Він просто не буде це говорити публічно. Він буде наполягати на тому, що необхідно розмовляти. Робімо це тут, там, я можу поїхати до путіна. Психологічно й емоційно нам його позиція зрозуміла,
– наголосив Клімкін.
Для розмови з путіним у нас має бути сильна позиція
На думку Клімкіна, для розмови з путіним в України має бути сильна позиція.
"Підкреслюю, що з цим режимом можна розмовляти тільки з сильної позиції. Вони розуміють тільки силу і нічого більше", – зазначив ексміністр.
Тож, за його словами, Ердоган може займатись логістикою цих перемовин у Туреччині чи деінде. Але Україна разом із Заходом повинна вести їх з позиції сили.
Клімкін про те, що Ердоган хоче організувати зустріч Зеленського з путіним: дивіться відео
Перемовини між Україною та росією: останні новини
- Ситуація на полі бою почала змінюватись, що налякало росіян, тому вони хочуть перемовин. Утім Президент України заявив, що поки про це з росією й мови не може бути.
- Михайло Подоляк розповів, що з кожним днем від окупантів буде все більше пропозицій для перемовин. "росія входить у глибоку військово-кадрову кризу: мобілізацію оголошувати не можна, бо "король голий", а добровольців удень зі свічкою не знайдеш", – зазначив радник глави Офісу Президента.
- Політолог Тарас Семенюк вважає, що перемовини з росією будуть можливі лише після того, як вона забере свої війська. Утім путін до останнього цього не робитиме.