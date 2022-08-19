Таку думку 24 каналу озвучив політолог Тарас Семенюк. Але він додав: відведення військ фактично б означало тотальну капітуляцію росії.

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Це призведе до фатальних процесів

Семенюк розповів, капітуляція в Україні привела б росію до фатальних для путіна процесів. Очевидно, диктатор цього не хоче.

Він до останнього не буде відводити війська. Йому байдуже на життя солдатів, на кількість загиблих. Це така ще радянська комуністична ментальність. Цінність життя рядового солдата нічого не означає,

– наголосив політолог.

Семенюк про те, що путін не відведе війська до останнього: дивіться відео

путін намагається залякати суспільство

За словами Семенюка, нещодавні обстріли Харкова, постійні атаки на Миколаїв – це тактика терору, аби залякувати простих цивільних українців. Щоб у нас виникла перманентна втома від війни, і суспільство було готове на будь-які умови, аби лише це спинити.

Удари по Криму допомагають розхитати кремль

Політолог зауважив: радше за все, тактика терору продовжуватиметься. Однак динамічне знищення російських польових штабів, баз, складів з боєкомплектами тощо може отверезити росіян.

Ліквідація аеродромів у самому, наголошую, Криму – це те, чого росіяни ніколи не могли собі уявити. Що по них будуть літати ракети і їх будуть знищувати, особливо, в окупованому Криму,

– підкреслив Семенюк.

Він додав: це те, що може спонукати їх нарешті зрозуміти, що розв'язана ними війна – це величезна помилка. І, можливо, тоді почнуться процеси, які будуть розхитувати кремль зсередини.

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