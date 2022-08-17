Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він каже, що Україна вже відрізає і буде скоро готова повертати свої території.

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Він наголосив, що якщо росіяни не знайдуть тут слабинки, а Збройні Сили їм цього не дадуть, як і політики, то вони нікуди більше просунутися не зможуть.

За словами політолога, завдання окупантів зараз – зберегти хоча б те, що є.

"Але і це їм не вдасться. Згадайте вчорашні обстріли Криму по Джанкой, який був одним з головних операційних центрів, аналогічна історія була з Севастополем, тому нічого в них не вийде", – відповів Давидюк.

А щодо миру, то насправді росія вже готова до капітуляції. Але не знає, як це показати на цій території,

– каже він.

Давидюк розповів ознаки того, що росія готова заморозити конфлікт:

Шредер заявляв, що путін хоче миру.

Папа Римський звинувачував нас, чому ми не хочемо миру,

Ердоган заявляв, що путін готовий щось підписувати.

Але є одна проблема. Нам не треба "мінськ-3", нам не треба "Стамбул-1", нам треба Ялта, Донецьк, Луганськ, Херсон тощо , і не в значенні підписання документів, а в значенні повернення українських міст. Це наше завдання,

– заявив політолог.

Він наголосив, що гроб путіна ми поставимо в Донецьку, як леніна в росії, і будемо показувати, як виглядає диктатор-карлик.

"Єдине, що нам не треба великий гроб, десь метр на 30 сантиметрів. Там буде лежати путін, коли ми повернемо наші міста", – жартує він

Політолог каже, що завдання ЗСУ зробити це якомога швидше, і вони це роблять.

"Повірте, Інститут вивчення війни сам в шоці від того, що вони щодня бачать звіти українських боїв, де українці круто використовують західну зброю, що вони навіть в теорії не передбачали. Ось це сила української армії”, – відповів Давидюк.

Втрати ворога станом на 17 серпня

Герої ЗСУ продовжують завдавати окупантам колосальних втрат. Від початку повномасштабного вторгнення вдалося знищити вже 44 100 загарбників. Лише за останню добу ліквідували 200 окупантів.

У Генштабі зауважили, що найбільших втрат ворог поніс на Харківському та Донецькому напрямках. Через високу інтенсивність бойових дій дані не є точними. Тобто втрати ворога можуть бути більші.

Втрати ворога у техніці:

танків – 1886 (+6) одиниць

бойових броньованих машин – 4162 (+10) одиниць

артилерійських систем – 993 (+4) одиниці

РСЗВ – 263 одиниці,

засоби ППО – 136 одиниць

літаків – 233 одиниці

гелікоптерів – 196 одиниць

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 792 (+2) одиниці

крилаті ракети – 190 одиниць

кораблі /катери – 15 одиниць

автомобільної техніки та автоцистерн – 3054 (+5) одиниці

спеціальна техніка – 93 (+1) одиниці.

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